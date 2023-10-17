Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проводит осмотр группы курсантов вооруженных сил во время их выпускной церемонии в сопровождении командующих вооруженными силами Ирана, 10 октября 2023 года, Тегеран.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проводит осмотр группы курсантов вооруженных сил во время их выпускной церемонии в сопровождении командующих вооруженными силами Ирана, 10 октября 2023 года, Тегеран. Фото: ZUMAPRESS.com

Власти Ирана, которые спонсируют террористов ХАМАС и Хезболлы в их атаках на Израиль, утверждают, что готовы открыть второй фронт, если начнется наземная операция в секторе Газа. Чем опасен Иран и что его сдерживает Rus.Postimees рассказал востоковед, автор telegram-каналов «Дежурный по Ирану» и «Россия на Ближнем Востоке» Никита Смагин. Эксперт в прошлом несколько лет прожил в Иране.

Никита Смагин несколько лет жил и работал в Иране. В настоящее время является экспертом различных международных экспертных сообществ, которые анализируют Иран и Ближний Восток.

Иранист Никита Смагин объяснил Rus.Postimees на что способен Иран в войне с Израилем и кто его сдерживает от нападения.
Иранист Никита Смагин объяснил Rus.Postimees на что способен Иран в войне с Израилем и кто его сдерживает от нападения. Фото: из личного архива Никиты Смагина
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