Власти Ирана, которые спонсируют террористов ХАМАС и Хезболлы в их атаках на Израиль, утверждают, что готовы открыть второй фронт, если начнется наземная операция в секторе Газа. Чем опасен Иран и что его сдерживает Rus.Postimees рассказал востоковед, автор telegram-каналов «Дежурный по Ирану» и «Россия на Ближнем Востоке» Никита Смагин. Эксперт в прошлом несколько лет прожил в Иране.