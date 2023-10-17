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Еще одному водителю автомобиля с георгиевской ленточкой, въехавшему в Эстонию, пришлось раскошелиться

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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На эстонско-российском пограничном переходе в Нарве установлен ящик для сдачи, куда прибывающие из России могут выбросить враждебную символику. Тех, кто этого не сделает, пограничники будут штрафовать при продолжении пути.
На эстонско-российском пограничном переходе в Нарве установлен ящик для сдачи, куда прибывающие из России могут выбросить враждебную символику. Тех, кто этого не сделает, пограничники будут штрафовать при продолжении пути. Фото: Ilja Smirnov

В понедельник пограничники в Нарве оштрафовали на несколько сотен евро мужчину, въехавшего в Эстонию из России с георгиевской ленточкой, висевшей на зеркале заднего вида его автомобиля.

В понедельник пограничники на пограничном пункте «Нарва-1» обнаружили георгиевскую ленточку на зеркале заднего вида въезжающего в Эстонию автомобиля. Водитель, национальность которого не установлена, добровольно убрал запрещенную символику и был оштрафован на 400 евро, о чем сообщила Идаская префектура.

Пограничники обратили внимание водителя автомобиля на то, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике.

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