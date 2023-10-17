В понедельник пограничники в Нарве оштрафовали на несколько сотен евро мужчину, въехавшего в Эстонию из России с георгиевской ленточкой, висевшей на зеркале заднего вида его автомобиля.
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Еще одному водителю автомобиля с георгиевской ленточкой, въехавшему в Эстонию, пришлось раскошелиться
В понедельник пограничники на пограничном пункте «Нарва-1» обнаружили георгиевскую ленточку на зеркале заднего вида въезжающего в Эстонию автомобиля. Водитель, национальность которого не установлена, добровольно убрал запрещенную символику и был оштрафован на 400 евро, о чем сообщила Идаская префектура.