ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Неожиданные планы центристов похожи на саботаж реформы русской школы и начало предвыборной кампании

Власти Таллинна же в своих комментариях к неожиданным новостям продолжают настаивать, что главная трудность при переходе на эстоноязычное обучение связана с усугубляющимся дефицитом учителей, который сильно влияет на качество образования и в эстонских школах, и что вице-мэр столицы по вопросам образования Андрей Канте занимается сейчас решением задач по переходу системно и по существу, а не для галочки.

Неясно, как поможет в решении этих задач направление нескольких десятков эстонских детей учиться в нынешние пока еще русскоязычные школы, и при этом возникает ощущение, что находящаяся у власти в Таллинне Центристская партия занята сейчас примерно тем, что искусственно делает переход на эстоноязычное образование сложным опытом не только для русскоязычного населения, но и для всего общества.

Понимание того, что этот переход в любом случае будет связан с определенными новыми вызовами и для эстонских детей и их родителей, всегда присутствовало в обществе. Как и с любой другой большой реформой, затронутыми оказываются тысячи людей, которым предстоит отойти от привычной формулы. Однако это не значит, что менять ничего не надо.