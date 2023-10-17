Столичные власти заявили сегодня, что готовы направлять часть эстоноязычных первоклассников в школы, где обучение еще ведется на русском языке. Похоже, правящая в столице Центристская партия хочет еще сильнее политизировать тему перехода на эстоноязычное школьное образование и оттянуть решение проблем, которые мешают представителям русскоязычной молодежи стать неотъемлемой частью эстонского общества и достичь карьерного успеха.
ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Неожиданные планы центристов похожи на саботаж реформы русской школы и начало предвыборной кампании
Эстонское телевидение в понедельник вечером сообщило, что у властей Таллинна есть план отправить определенное количество эстоноязычных первоклассников с 1 сентября 2024 года в школы, которые до настоящего времени являлись школами с русским языком обучения. Речь идет о детях, чьи родители заблаговременно не сообщат, в какую школу они хотят отдать своего ребенка. Практика показывает, что «решение за родителей» ежегодно Таллинн принимает в отношении нескольких сотен детей (как с эстонским, так и с русским родным языком).
Столичные власти, сделав достоянием гласности свои достаточно неожиданные планы, апеллируют к тому, что в связи с переходом на эстоноязычное школьное образование в Эстонии не останется школ, у которых будет какой-то другой - вместо эстонского - язык обучения, следовательно, те школы, которые в данный момент еще считаются «русскоязычными», с формальной точки зрения не будет отличаться ото всех других.
Разумеется, со стороны Таллинна что-то говорится о необходимости создания комфортной учебной среды для всех детей и о возможностях дополнительной поддержки, но совершенно понятно, что несмотря на эти уточнения, данные планы быстро приобрели в глазах части эстонского общества оттенок скандальности.
Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200»), заявила, что власти Таллинна собираются саботировать переход на эстоноязычное обучение, бывший министр образования Тынис Лукас («Отечество») считает, что Таллинн занялся дискредитацией школьной реформы.
Лукас, в частности, обратил внимание, что утверждения таллиннских властей о том, что нынешние русскоязычные школы с 2024 года станут эстоноязычными школами, несостоятельны, и что таким образом об этих школах можно будет говорить только тогда, когда они - в соответствии с законом - в стопроцентном объеме переведут свою деятельность на эстонский язык, что случится через семь лет.
Власти Таллинна же в своих комментариях к неожиданным новостям продолжают настаивать, что главная трудность при переходе на эстоноязычное обучение связана с усугубляющимся дефицитом учителей, который сильно влияет на качество образования и в эстонских школах, и что вице-мэр столицы по вопросам образования Андрей Канте занимается сейчас решением задач по переходу системно и по существу, а не для галочки.
Неясно, как поможет в решении этих задач направление нескольких десятков эстонских детей учиться в нынешние пока еще русскоязычные школы, и при этом возникает ощущение, что находящаяся у власти в Таллинне Центристская партия занята сейчас примерно тем, что искусственно делает переход на эстоноязычное образование сложным опытом не только для русскоязычного населения, но и для всего общества.
Понимание того, что этот переход в любом случае будет связан с определенными новыми вызовами и для эстонских детей и их родителей, всегда присутствовало в обществе. Как и с любой другой большой реформой, затронутыми оказываются тысячи людей, которым предстоит отойти от привычной формулы. Однако это не значит, что менять ничего не надо.
Будем честными: большая часть выпускников русскоязычых школ, к великому сожалению, не владеет эстонском языком на том уровне, не настолько вхожа в эстонский культурный контекст и не имеет выхода на такие социальные связи, чтобы раскрыть свои таланты в Эстонии и чувствовать себя здесь по-настоящему комфортно.
От этого страдает наша экономика, усугубляются социальные проблемы и ширится разобщенность на почве национальности. Реформа русской школы, в первую очередь, должна помочь ученикам из русскоязычных семей получить в Эстонии достойный стартовый пакет для жизни. Нынешняя сегрегированная по языковому принципу система образования только множит эти проблемы. Достойно порицания, что у нас заняло 32 года, чтобы дойти до этой реформы. Ответственность за то, что все это затягивалось и проблемы усугублялись, лежит на всех предыдущих эстонских правительствах, которые не решались действовать.
На этом фоне планы центристских властей Таллинна по направлению детей в учебную среду, к которой они не приспособлены, выглядят саботажем применения Закона о переходе на эстоноязычное образование.
Трудно представить, что назначение десяткам эстонских первоклассников в качестве места учебы нынешних русских школ действительно способно решить проблему распределения нагрузки между школами. Гораздо в большей степени это выглядит похожим на стремление нового руководства Центристской партии попытаться апеллировать к чему-то вроде «чувства справедливости» своих русскоязычных избирателей, отправив им предположительно ободряющий сигнал в духе «если им с нами так можно, так почему нам с ними так нельзя».
Эти шаги очевидно подогревают внутриобщественное напряжение вокруг вопроса школьной реформы, но, кажется, это не только не удерживает центристов от этих шагов, но и, напротив, как раз мотивирует к ним.
После победы Михаила Кылварта на выборах главы Центристской партии он потратил немало усилий на то, чтобы убедить и проигравшее «крыло», и эстонскую общественность в том, что никакого сильного крена партии в сторону русскоязычного избирателя не произойдет.
Далеко не все поверили этим заверениям, и нынешние слова Михаила Кылварта о том, что действия Андрея Канте на посту вице-мэра заслуживают его полную поддержку, подтверждают правоту тех экспертов, которые предрекали превращение центристов с новым председателем в т.н. «русскую партию». Как известно, бывший председатель Центристской партии Юри Ратас и ряд политиков, покинувших партию после избрания на пост председателя Кылварта, поддерживали переход на эстоноязычное образование и, скорее, строили мосты, а не разрушали их.
В конкретной же ситуации заложниками этой существенной корректировки курса центристов может оказаться определенное количество детей примерно семилетнего возраста, чья проблема состоит лишь в том, что их родители могут не проявить достаточной ответственности и собранности при обеспечении их образовательных потребностей.