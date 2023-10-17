ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тынис Лукас об отправке эстонских детей в русские школы: Кылварт давно планировал эту провокацию

Переход на обучение на эстонском языке выражается в том, что со следующего года все первые и четвертые классы будут обучаться на эстонском языке. В связи с этим Таллинн меняет систему распределения мест в школах. Это означает, что некоторые эстонские дети могут получить место в русской школе.