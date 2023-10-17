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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тынис Лукас об отправке эстонских детей в русские школы: Кылварт давно планировал эту провокацию

Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
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Тынис Лукас.
Тынис Лукас. Фото: Dmitri Kotjuh

По мнению бывшего министра образования Тыниса Лукаса («Отечество»), решение Таллиннской мэрии, что в следующем году какие-то эстонские дети могут получить места в русских школах, является попыткой дискредитировать переход на эстоноязычное образование.

Переход на обучение на эстонском языке выражается в том, что со следующего года все первые и четвертые классы будут обучаться на эстонском языке. В связи с этим Таллинн меняет систему распределения мест в школах. Это означает, что некоторые эстонские дети могут получить место в русской школе.

- Вице-мэр Таллинна Андрей Канте (Центристская партия) сообщил ERR, что если эстоноязычные родители как-то отдельно не выразили пожелания относительно школы, в которую хотят отдать своего ребенка, то город будет направлять детей и в русские - на настоящий момент - школы, которые в 2024 году окажутся в процессе перехода. Как вы это оцениваете?

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