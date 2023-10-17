ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин представит в Китае проект нового миропорядка, Блинкен показал политический экстра-класс

Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся вчера в США из Израиля, который он посетил после своей поездки по арабским страны. Можно быть уверенным, что в результате действий Блинкена Израиль пока не начал наземную атаку на сектор Газа.
Трудно представить себе какой-то компромисс, который предотвратил бы израильскую операцию в секторе Газа. Однако можно предположить некоторые ограничения деятельности Израиля, связанные с судьбой заложников, обеспечением снабжения жителей Газы и организацией выезда иностранцев из сектора Газа. После многочасовых бесед Блинкена с израильскими руководителями объявление о том, что президент Джо Байден посетит Израиль, продемонстрировало, что было достигнуто какое-то соглашение.
Израиль немедленно начал эвакуацию жителей поселений, расположенных вдоль ливанской границы. Причина - нападения «Хезболлы». Это также и сигнал «Хезболле», что Израиль намерен более серьезно реагировать на ее атаки в будущем.
Министр иностранных дел Ирана заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа. Вероятно, это попытка создать внутреннее давление в Израиле с целью предотвращения военных действий через родственников заложников. Можно предположить, что ХАМАС в будущем начнет более серьезно использовать тему заложников в СМИ, чтобы создать многовекторное давление на израильское правительство.
Путин в Китае
Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Путин выступит на так называемом форуме «Один пояс, один путь», организованном Китаем, но наиболее важными станут двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Вся программа визита, безусловно, является большой демонстрацией поддержки России со стороны Китая. Путин также попытается представить свое собственное, более широкое видение глобального сотрудничества между Россией и Китаем, а также будущего мирового порядка.