ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин представит в Китае проект нового миропорядка, Блинкен показал политический экстра-класс

Но самым важным для России на переговорах будет экономическая и военная помощь Китая. Через несколько дней Сергей Лавров отправится с визитом в Северную Корею. Он, конечно, не поедет туда в хорошем настроении и полным оптимистичных надежд.

По данным американской разведки, за последний месяц было зафиксировано перемещение около 1000 морских контейнеров с предположительно военным грузом из Северной Кореи в Россию. Однако это довольно небольшое количество.

Визиты Путина и Лаврова иллюстрируют ситуацию, в которой России трудно продолжать войну с Украиной в нынешних масштабах без импорта большого количества боеприпасов, оружия и других военных материалов. России необходимо убедить доноров Украины в том, что Россия способна продолжать военную деятельность еще многие годы, поэтому Россия продолжает заявлять о неизбежном военном поражении Украины.

Атаки на аэродромы на оккупированных территориях

Украинская армия заявила, что сегодня ночью совершила атаку на аэродромы в оккупированных Луганске и Бердянске. Точные результаты атак не обнародованы. На данных аэродромах размещены российские ударные вертолеты. Эти вертолеты до сих пор были самым серьезным препятствием, мешающим Украине проводить масштабное наступление.