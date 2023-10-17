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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин представит в Китае проект нового миропорядка, Блинкен показал политический экстра-класс

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Eero Vabamägi
  • Трудно представить компромисс, исключающий операцию Израиля в Газе
  • Байден посетит Израиль, что свидетельствует о достижении определенных договоренностей
  • Путин попытается устроить в Пекине презентацию своего видения нового мироустройства

Лишь благодаря визиту госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток Израиль пока не начал наземную атаку на сектор Газа, полагает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся вчера в США из Израиля, который он посетил после своей поездки по арабским страны. Можно быть уверенным, что в результате действий Блинкена Израиль пока не начал наземную атаку на сектор Газа.

Трудно представить себе какой-то компромисс, который предотвратил бы израильскую операцию в секторе Газа. Однако можно предположить некоторые ограничения деятельности Израиля, связанные с судьбой заложников, обеспечением снабжения жителей Газы и организацией выезда иностранцев из сектора Газа. После многочасовых бесед Блинкена с израильскими руководителями объявление о том, что президент Джо Байден посетит Израиль, продемонстрировало, что было достигнуто какое-то соглашение.

Израиль немедленно начал эвакуацию жителей поселений, расположенных вдоль ливанской границы. Причина - нападения «Хезболлы». Это также и сигнал «Хезболле», что Израиль намерен более серьезно реагировать на ее атаки в будущем.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа. Вероятно, это попытка создать внутреннее давление в Израиле с целью предотвращения военных действий через родственников заложников. Можно предположить, что ХАМАС в будущем начнет более серьезно использовать тему заложников в СМИ, чтобы создать многовекторное давление на израильское правительство.

Путин в Китае

Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Путин выступит на так называемом форуме «Один пояс, один путь», организованном Китаем, но наиболее важными станут двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Вся программа визита, безусловно, является большой демонстрацией поддержки России со стороны Китая. Путин также попытается представить свое собственное, более широкое видение глобального сотрудничества между Россией и Китаем, а также будущего мирового порядка.

Но самым важным для России на переговорах будет экономическая и военная помощь Китая. Через несколько дней Сергей Лавров отправится с визитом в Северную Корею. Он, конечно, не поедет туда в хорошем настроении и полным оптимистичных надежд.

По данным американской разведки, за последний месяц было зафиксировано перемещение около 1000 морских контейнеров с предположительно военным грузом из Северной Кореи в Россию. Однако это довольно небольшое количество.

Визиты Путина и Лаврова иллюстрируют ситуацию, в которой России трудно продолжать войну с Украиной в нынешних масштабах без импорта большого количества боеприпасов, оружия и других военных материалов. России необходимо убедить доноров Украины в том, что Россия способна продолжать военную деятельность еще многие годы, поэтому Россия продолжает заявлять о неизбежном военном поражении Украины.

Атаки на аэродромы на оккупированных территориях

Украинская армия заявила, что сегодня ночью совершила атаку на аэродромы в оккупированных Луганске и Бердянске. Точные результаты атак не обнародованы. На данных аэродромах размещены российские ударные вертолеты. Эти вертолеты до сих пор были самым серьезным препятствием, мешающим Украине проводить масштабное наступление.

До сих пор Украина не имела возможности атаковать эти аэродромы, расположенные достаточно далеко от линии фронта, поскольку у нее для этого не было эффективных средств. Даже в своем сегодняшнем сообщении об атаках Украина не говорит, какими средствами были осуществлены удары. Можно предположить, что это были какие-то дроны. Если бы Украина смогла отогнать эти российские вертолеты хотя бы на сто километров от места их нынешнего базирования, это уже открыло бы гораздо более благоприятные возможности для продолжения украинского наступления.

Россия организовала атаку на Одесскую область с помощью иранских беспилотников и нескольких отдельных ракет, но информация о ее результатах пока также не обнародована.

Российские атаки в направлении Авдеевки утратили прежнюю активность. Судя по всему, российские войска в этом районе поддерживаются резервными подразделениями. Во втором коридоре наступления, в районе Марьинки, российские войска организовали в последние сутки несколько больше вылазок, чем обычно, но безрезультатно. Тот факт, что за последнюю неделю россияне потеряли в этом районе три штурмовика, также указывает, что российские войска пытаются повести в этом районе массированное наступление.

Российская армия старалась добиться заметных успехов на фронтах в течение последней недели, чтобы создать необходимый политический фон для встречи Путина с китайским лидером. Но в итоге россиянам нечего показать, кроме своих больших потерь, при этом потребность в боеприпасах и военной технике у них возросла.

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