Лидер еврейской общины Украины: нашей стране поневоле пришлось стать чем-то вроде большого Израиля

При приложении значительных образовательных и культурных, моральных и финансовых сил есть возможность изменить идентичность довольно большой страны.

- Да, но у русских даже есть пословица такая - «что русскому хорошо, то немцу - смерть». Я это к тому, что Россия довольно неоднородная страна, которая населена очень разными народами, и будет ли применима подобная доктрина к ней, и выдержит ли украинский народ такую долгую войну?

- Да, вот это вопрос, на который нет ответа. Я верю, что выдержит, потому что отступать некуда. Украинскому народу грозит если не полное, как Израилю, то довольно значительное уничтожение. Россия не оставит здесь ни одного человека, который является частью политической нации. В живых не оставят, или выдавят за границу. Но это абстрактное построение, потому что для оккупации Украины нужна двухмиллионная оккупационная армия, не считая тех частей, которые ведут бои. У России нет такой армии.

Они хотели сменить режим, и в этом была их главная ошибка. Потому что украинцы сопротивляются не потому, что в кабинете президента кто-то сидит, а потому что враг пришел к ним домой. Даже если никого не будет в кресле президента, украинцы все равно будут защищаться.

- Иосиф, я знаю, что вы не любите параллели, но все-таки, возможно ли такое будущее Украины, как настоящее у Израиля, в том смысле, что когда ВСУ вытеснит врага со своих территорий, то ракетные обстрелы продолжатся, и Украине, как и Израилю, придется жить с этим все время? Ведь есть большая вероятность того, что западной военной помощи может быть недостаточно, чтобы окончательно уничтожить агрессора.

- Такой сценарий не только возможен, он очень вероятен, потому что даже если Украина с большими жертвами выйдет к границам 1991 года, мы попадем именно в такое положение. Это будет полугорячий конфликт, будут обстрелы, будут вылазки, как у нас было на Донбассе с 2017 по 2022 год.

Что нам нужно? Нам нужен мир на восточной и северной границе. Но этот мир возможен только в том случае, если нас будут окружать демократические страны.