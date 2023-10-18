Лидер еврейской общины Украины: Украине поневоле пришлось стать чем-то вроде большого Израиля

- На этот вопрос меня навела ситуация в Израиле, где в первые двое суток было мобилизовано около 300 000 человек в ряды армии. Это очень много для такой страны. Если применить это к украинским реалиям, то в ВСУ должны были прийти около 3 млн, не меньше.

- Такое сопоставление... Я не думаю, что оно вполне корректно. В Израиле процесс мобилизации отработан как часы. Раньше, помню, был норматив, когда были большие войны, например, в 1973 году. Тогда отрабатывался сценарий, что в течении суток-двух миллионная армия мобилизуется. Когда резервисты знают место, куда им необходимо прийти, в какой танк сесть, за какое оружие, в какой штаб прийти. Это происходит очень быстро и в этом им помогают многие гражданские лица. Это отработанная процедура, поскольку Израиль - уже 75 лет воюющая страна.

- Как вы считаете, почему президенту Украины, этническому еврею, не удалось наладить контакт с Израилем? Этого не случилось даже после того, когда Украина высказала свою поддержку Израилю после нападения террористов ХАМАС на израильские города.

- Я не думаю, что вопрос в Зеленском, хотя и в Зеленском тоже, но во вторую очередь. Дело в том, что у Израиля и Украины сильно разнящиеся национальные интересы. Израиль окружен враждебными странами с населением 300 млн человек, и он полностью сосредоточен на этом регионе.