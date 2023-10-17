Вт, 17.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Видео ⟩ На парковке неизвестный пытался разбить окно автомобиля: инцидент удалось заснять на камеру

София Солдатенко
, репортер
Facebook
Comments
На парковке неизвестный пытался разбить окно автомобиля: весь инцидент удалось заснять на камеру
На парковке неизвестный пытался разбить окно автомобиля: весь инцидент удалось заснять на камеру Фото: Pilt videost

В понедельник, 16 октября, вечером в Палдиски неизвестный пытался разбить стекло и повредил автомобиль, все происходило на глазах очевидцев. В связи с этим инцидентом полиция начала производство. 

Свидетельница произошедшего рассказала Rus.Postimees, что злоумышленников на самом деле было двое. «Видео было сделано в 18.14, их было двое, но второй в кадр не попал. Я не могу утверждать пострадали ли другие автомобили, я смогла заснять только этот автомобиль, в полицию сообщила», - уточнила она.

Снять происходящее на камеру удалось благодаря бдительности ее мужа. «Он услышал, что будто кто-то по чему-то бьет, выглянул в окно и увидел этого подозрительного парня. Поэтому он попросил меня снять его на телефон», - уточнила свидетельница. 

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх