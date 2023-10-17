Видео ⟩ На парковке неизвестный пытался разбить окно автомобиля: весь инцидент удалось заснять на камеру

Свидетельница произошедшего рассказала Rus.Postimees, что злоумышленников на самом деле было двое. «Видео было сделано в 18.14, их было двое, но второй в кадр не попал. Я не могу утверждать пострадали ли другие автомобили, я смогла заснять только этот автомобиль, в полицию сообщила», - уточнила она.