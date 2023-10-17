В понедельник, 16 октября, вечером в Палдиски неизвестный повредил автомобиль в попытках разбить стекло. Все это происходило на глазах очевидцев. В связи с этим инцидентом полиция начала производство.
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Видео ⟩ На парковке неизвестный пытался разбить окно автомобиля: весь инцидент удалось заснять на камеру
Свидетельница произошедшего рассказала Rus.Postimees, что злоумышленников на самом деле было двое. «Видео было сделано в 18.14, их было двое, но второй в кадр не попал. Я не могу утверждать пострадали ли другие автомобили, я смогла заснять только этот автомобиль, в полицию сообщила», - уточнила она.