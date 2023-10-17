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Эстония поддержит армянских беженцев из Карабаха крупной суммой

Postimees
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Армянские беженцы из Карабаха.
Армянские беженцы из Карабаха. Фото: Василий Крестьянинов

Министерство иностранных дел Эстонии выделит 50 000 евро организации MTÜ Eesti Pagulasabi для оказания помощи гражданским лицам, бежавшим из Карабаха в Армению.

«В результате обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном из Карабаха в Армению бежали более 100 000 человек, что составляет 4% населения Армении», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. «Со своей стороны, мы поддерживаем Армению в реагировании на неотложные гуманитарные потребности, связанные с беженцами». Целевой группой для MTÜ Eesti Pagulasabi являются гражданские лица, нуждающиеся в гуманитарной помощи и бежавшие из Карабаха. Самый первый приоритет - особенно наиболее уязвимые группы людей.

Оказавшимся в особенно бедственном положении людям будет предоставлена денежная помощь для подготовки к зиме. Деятельность осуществляется в координации с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эстония также продолжает поддерживать гуманитарную деятельность Международного комитета Красного Креста в Карабахе. На эти цели в текущем году также было выделено 50 000 евро.

MTÜ Eesti Pagulasabi 2 октября официально открыла свое представительство в Армении.

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