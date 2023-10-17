Эстония поддержит армянских беженцев из Карабаха крупной суммой

«В результате обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном из Карабаха в Армению бежали более 100 000 человек, что составляет 4% населения Армении», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. «Со своей стороны, мы поддерживаем Армению в реагировании на неотложные гуманитарные потребности, связанные с беженцами». Целевой группой для MTÜ Eesti Pagulasabi являются гражданские лица, нуждающиеся в гуманитарной помощи и бежавшие из Карабаха. Самый первый приоритет - особенно наиболее уязвимые группы людей.