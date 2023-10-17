МАРТ ЛААР ⟩ Финляндия была мала для Мартти Ахтисаари

Я мало общался с Ахтисаари в его бытность президентом, потому что мой первый срок на посту премьер-министра как раз заканчивался, когда он стал президентом, а второй только начался, когда его президентский срок закончился. Так что мы стали больше общаться с ним тогда, когда он перестал быть президентом, и это на самом деле было приятно, потому что Ахтисаари эта работа явно раздражала.

Хотя что в своей стране, что за границей он был практически одним и тем же человеком. По мнению некоторых его знакомых, таких, как Анти Пийпо, Финляндия была слишком маленькой для Ахтисаари. Он был очень космополитичным и очень «международным». По поводу президентства Ахтисаари часто шутили, что за свой президентский срок он даже несколько раз посетил Финляндию.

Он топал как медведь и был совсем не похож на президента. Вероятно, Ахтисаари почти никогда не говорил публично о том, что он думает на самом деле, но именно одна-две его публично брошенные реплики могли породить у социал-демократов сомнения в поддержке его кандидатуры на второй срок.