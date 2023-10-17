Шторм на прошлой неделе помешал расследованию повреждений газопровода и кабеля

«Разобраться в этом деле важно как для Эстонии, так и для Финляндии. Именно поэтому Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция Финляндии создали совместную международную следственную группу (JIT), чтобы ускорить и упростить сбор доказательств для установления причин повреждения кабеля связи и газопровода BalticConnector», - сказала Postimees государственный прокурор Трийну Олев.

По словам Олев, в рамках совместной следственной группы странам не нужно общаться друг с другом посредством официальных запросов о правовой помощи, на решение которых уходит время, а можно напрямую обмениваться доказательствами. «До сих пор сотрудничество идет успешно. В Эстонии никогда не было уголовного процесса, в рамках которого должен был бы проверяться ущерб критической инфраструктуре, соединяющей страны, поэтому мы определенно ценим поддержку и опыт других стран», - отметила Олев.

На прошлой неделе следственная группа приступила к выполнению первоначальных процессуальных действий. «Как и наши финские коллеги, Департамент полиции безопасности (КаПо), помимо прочего, проанализировал данные с судов, которые двигались в этом районе, а также о действиях на море. На расследование дела также повлияли штормовые условия на море на прошлой неделе. По одной из версий следствия, повреждение газопровода и кабеля связи произошло одновременно, однако сбор доказательств и международное сотрудничество еще продолжаются для проверки как этой версии, так и причин повреждения», - сказала Олев.

Как сообщал сегодня Postimees, в то время как в предыдущих сообщениях СМИ о повреждении эстонско-финского газопровода упоминался российский танкер SVG Flot, в базе данных MarineTraffic обнаружено еще одно судно, которое может быть причастно к инциденту.

Судно SVG Flot в роковые выходные стояло на якоре рядом с Balticconnector, но в это же время контейнеровоз NewNew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании, проходил гораздо ближе к трубе.