Полтора миллиона атак за месяц: жителей Эстонии досаждают вредоносные программы, криптомошенники и фишинговые схемы

Наиболее распространенными векторами атак и мошенничества по-прежнему остаются фишинговые сообщения, мошеннические звонки, вредоносные программы и фальшивые сайты. Наиболее распространенные атаки направлены на кражу данных пользователя с помощью установленной на устройстве вредоносной программы, выманивание данных с помощью фальшивого сайта или получение доступа к банковским счетам отдельных людей и целых предприятий.

Хотя мошеннические звонки, в которых преступники выдают себя, например, за сотрудников банка, никуда не исчезли, в последнее время получили распространение и технически более сложные схемы. Например, в августе в Эстонии наделал бед, казалось бы, вполне приличный криптовалютный рынок, целью которого на самом деле было заставить людей вводить свои персональные данные и пароли, чтобы впоследствии преступники могли использовать их для доступа к другим сервисам. Помимо этого, злоумышленники нашли способы установки на устройства пользователей вредоносных программ, которые записывают все нажатия клавиш и пароли, хранящиеся в браузере.

«Наилучший способ защитить себя от атак и мошенничества - это руководствоваться здравым смыслом и признать, что опасностей много, а от худшего спасает скептицизм. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, ложь. Если посылка не была заказана, почтовая фирма не пришлет сообщение о доставке. Никто не звонит из банка просто так, и если сайт выглядит подозрительно, следует выйти оттуда как можно скорее», - добавил Полли.

Наряду со скептицизмом, стоит также воспользоваться технологическими решениями, которые делают повседневное использование интернета более безопасным. По мнению Полли, на каждом устройстве должен быть установлен антивирус, такой как Bitdefender, или активирована Netivalvur либо другая услуга, которая следит за происходящим онлайн.