В конце лета число кибератак на жителей Эстонии выросло до небывалых объемов, причем только в рамках услуги Elisa Netivalvur пришлось реагировать на киберугрозы около 1,5 миллиона раз. По сравнению с июлем количество выявленных угроз увеличилось более чем на полмиллиона, причем число инцидентов почти удвоилось по сравнению с началом года.
Полтора миллиона атак за месяц: жителей Эстонии досаждают вредоносные программы, криптомошенники и фишинговые схемы
В августе наибольшую угрозу представляли вредоносные программы, попытки фишинга и скрытые бот-сети. Например, широкое распространение получила мошенническая схема, когда пользователям предлагалось в срочном порядке обновить Adobe Flash Player, что приводило к заражению их компьютеров вредоносными программами, а также схема торговли криптовалютой для кражи персональных данных.
«Угроза кибератак растет поразительно быстрыми темпами. С одной стороны, на статистику влияет тот факт, что все больше людей защищают себя с помощью интеллектуальных решений цифровой безопасности, но, с другой стороны, вредоносные программы также стали намного активнее, - сказал исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу. - Полтора миллиона случаев защиты пользователей за один месяц является ошеломительным показателем. Тем более что еще в начале года этот показатель составлял менее 100 000 за один месяц».
Киберпространство уже давно становится все более опасным, но в последние годы количество угроз возрастает особенно резко. На положение дел влияет изменение экономических условий и ситуации в сфере безопасности, а также появление новых технологических решений, позволяющих преступникам действовать более эффективно.
Руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли признал, что никто не застрахован от таких угроз. «Киберпреступники атакуют как частных лиц, так и предприятия. В некоторых случаях целью является умышленное нанесение ущерба конкретному учреждению, но очень часто атаке подвергается любой пользователь, который «заглатывает наживку. Поэтому ни одно предприятие или частное лицо не может считать, что оно слишком незначительно, чтобы стать жертвой атаки или мошенничества», - отметил он.
Наиболее распространенными векторами атак и мошенничества по-прежнему остаются фишинговые сообщения, мошеннические звонки, вредоносные программы и фальшивые сайты. Наиболее распространенные атаки направлены на кражу данных пользователя с помощью установленной на устройстве вредоносной программы, выманивание данных с помощью фальшивого сайта или получение доступа к банковским счетам отдельных людей и целых предприятий.
Хотя мошеннические звонки, в которых преступники выдают себя, например, за сотрудников банка, никуда не исчезли, в последнее время получили распространение и технически более сложные схемы. Например, в августе в Эстонии наделал бед, казалось бы, вполне приличный криптовалютный рынок, целью которого на самом деле было заставить людей вводить свои персональные данные и пароли, чтобы впоследствии преступники могли использовать их для доступа к другим сервисам. Помимо этого, злоумышленники нашли способы установки на устройства пользователей вредоносных программ, которые записывают все нажатия клавиш и пароли, хранящиеся в браузере.
«Наилучший способ защитить себя от атак и мошенничества - это руководствоваться здравым смыслом и признать, что опасностей много, а от худшего спасает скептицизм. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, ложь. Если посылка не была заказана, почтовая фирма не пришлет сообщение о доставке. Никто не звонит из банка просто так, и если сайт выглядит подозрительно, следует выйти оттуда как можно скорее», - добавил Полли.
Наряду со скептицизмом, стоит также воспользоваться технологическими решениями, которые делают повседневное использование интернета более безопасным. По мнению Полли, на каждом устройстве должен быть установлен антивирус, такой как Bitdefender, или активирована Netivalvur либо другая услуга, которая следит за происходящим онлайн.
«Следует помнить, что жертвой нападения может стать каждый. Поэтому, помимо защиты себя, стоит подумать и о своих близких, особенно о пожилых родственниках и детях. Важно, чтобы они тоже знали, какие киберугрозы могут скрываться за углом и как лучше от них защититься», - заключил он.