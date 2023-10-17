В субботу в Нарве откроется музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского

В субботу, 21 октября, на сцене Geneva kontserdimaja выступлением литовского пианиста Гинтараса Янушявичуса и Нарвского симфонического оркестра (дирижер - Анатолий Щура) стартует XXIX Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского, который по традиции подарит любителям классической музыки краткий, но насыщенный впечатлениями филармонический сезон. В течение месяца четыре программы симфонической и камерной музыки будут представлены в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Таллинне.
Обилие музыкальных юбилеев и памятных дат этого года нашло отражение в репертуаре предстоящего события. Хайлайт праздника, без сомнения, 120-летие со дня рождения и 35-летие памяти самого виновника торжества - легендарного маэстро XX века Евгения Мравинского, в сердце которого Нарва и Нарва-Йыэсуу занимали сокровенное место и который на протяжении трех десятков лет находил в этом регионе свою духовную нишу.
Идея программы концерта-открытия 21 октября - «от классики к неоклассике» - выстроит арку от творений Моцарта к неоклассическим экспериментам Пуленка и Прокофьева, 60-летие и 70-летие памяти которых чествуется сейчас в музыкальном мире. Смятение богини Дианы, томящейся данным обетом целомудрия, воплощает Концерт для фортепиано и 18 инструментов «Aubade» Франсиса Пуленка.
Солировать в этот вечер будет обладатель Grand-Prix Шопеновского конкурса в Нарве 2002 года, призер и финалист 15 международных конкурсов, один из наиболее востребованных пианистов молодого поколения Гинтарас Янушявичус. В программе также - судьбоносный для Гинтараса 23-й концерт Моцарта, покоривший слушателей Международного конкурса в Монреале 2004 года. В завершении прозвучит «Классическая симфония» Прокофьева.
3 ноября в Geneva kontserdimaja и 4 ноября в зале Кадриоргского дворца фестивальную эстафету примет камерная программа, которая в этом году собрала впечатляющий интернациональный состав исполнителей. Солисты оркестра Kymi Sinfonietta (Финляндия), воспитанник петербургского профессора Александра Станга скрипач Сергей Тютюник и выпускник Музыкального университета Карлсруэ и Академии Сибелиуса в Хельсинки виолончелист Оливер Эрлих в партнерстве с ведущей эстонской пианисткой молодого поколения Аге Юрикас представят жемчужины камерной музыки двух «братьев по духу» - Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. В концерте также примет участие солистка Бакинского камерного оркестра Хумай Гаджизаде.
12 ноября на главной сцене проекта, в Geneva kontserdimaja, выступят британский скрипач Майкл Фойл и камерный состав Нарвского симфонического оркестра. Прозвучат исполненный красоты и выразительности 5-й скрипичный концерт 19-летнего Вольфганга Амадея Моцарта и симфония Йозефа Гайдна «Прощальная». Игра солирующего в концерте Майкла Фойла, по мнению The Daily Telegraph, отмечена «неотразимой убедительностью», и, по мнению журнала The Strad, «полна искрящихся деталей, красотой тона, ясностью и остротой ритма».
Наконец, с 16 по 19 ноября в Таллинне, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Нарве финальным событием фестиваля станут фортепианные вечера украинского пианиста Михаила Диордиева. Михаил - выпускник Киевской специальной музыкальной школы им. Н. Лысенко, в настоящее время - студент Национальной музыкальной академии Украины и Университета музыки и театра Граца. Программа концерта в ее первой части познакомит слушателей с новейшими сочинениями современных украинских и австрийских композиторов. Вторую часть составят шедевры романтического репертуара. Третья часть концерта будет посвящена творчеству Рахманинова. Завершит концерт масштабная соната-фантазия Ференца Листа «По прочтении Данте».