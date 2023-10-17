В субботу в Нарве откроется музыкальный фестиваль имени Евгения Мравинского

Обилие музыкальных юбилеев и памятных дат этого года нашло отражение в репертуаре предстоящего события. Хайлайт праздника, без сомнения, 120-летие со дня рождения и 35-летие памяти самого виновника торжества - легендарного маэстро XX века Евгения Мравинского, в сердце которого Нарва и Нарва-Йыэсуу занимали сокровенное место и который на протяжении трех десятков лет находил в этом регионе свою духовную нишу.

Идея программы концерта-открытия 21 октября - «от классики к неоклассике» - выстроит арку от творений Моцарта к неоклассическим экспериментам Пуленка и Прокофьева, 60-летие и 70-летие памяти которых чествуется сейчас в музыкальном мире. Смятение богини Дианы, томящейся данным обетом целомудрия, воплощает Концерт для фортепиано и 18 инструментов «Aubade» Франсиса Пуленка.

Солировать в этот вечер будет обладатель Grand-Prix Шопеновского конкурса в Нарве 2002 года, призер и финалист 15 международных конкурсов, один из наиболее востребованных пианистов молодого поколения Гинтарас Янушявичус. В программе также - судьбоносный для Гинтараса 23-й концерт Моцарта, покоривший слушателей Международного конкурса в Монреале 2004 года. В завершении прозвучит «Классическая симфония» Прокофьева.