В Европе запретят футбольные поля с искусственным покрытием

Эта директива принята ради сохранения экологии - исследования показали, что спортплощадки с синтетическим покрытием являются крупнейшим источником микропластика, который загрязняет окружающую среду и оказывает негативное воздействие на организм человека.

Поэтому подобные поля в Европе должны быть ликвидированы в течение следующих восьми лет.