В Европе запретят футбольные поля с искусственным покрытием

Как сообщает El Confidential, Еврокомиссия вынесла постановление, согласно которому к 2031 году в Европе должны быть ликвидированы все футбольные поля с искусственным покрытием.
Эта директива принята ради сохранения экологии - исследования показали, что спортплощадки с синтетическим покрытием являются крупнейшим источником микропластика, который загрязняет окружающую среду и оказывает негативное воздействие на организм человека.
Поэтому подобные поля в Европе должны быть ликвидированы в течение следующих восьми лет.
Достойной экологичной альтернативы пока еще не найдено: ни пробка, ни измельченная древесина ни оливковые косточки не могут обеспечить такой износостойкости, как современные искусственные газоны.