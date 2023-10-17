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В Европе запретят футбольные поля с искусственным покрытием

rus.postimees.ee
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Фото: Maksim Konstantinov

Как сообщает El Confidential, Еврокомиссия вынесла постановление, согласно которому к 2031 году в Европе должны быть ликвидированы все футбольные поля с искусственным покрытием.

Эта директива принята ради сохранения экологии - исследования показали, что спортплощадки с синтетическим покрытием являются крупнейшим источником микропластика, который загрязняет окружающую среду и оказывает негативное воздействие на организм человека.

Поэтому подобные поля в Европе должны быть ликвидированы в течение следующих восьми лет.

Достойной экологичной альтернативы пока еще не найдено: ни пробка, ни измельченная древесина ни оливковые косточки не могут обеспечить такой износостойкости, как современные искусственные газоны.

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