Война на Ближнем Востоке: кто есть кто в движении ХАМАС?

Покушение приобрело яркий политический оттенок, и в конфликт вмешался президент США Билл Клинтон, который убедил Нетаньяху дать Иордании необходимый антидот.

В марте 2006 года Машааль возглавил визит делегации ХАМАС в Москву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Патриархом Всея Руси Алексием II. В следующем 2007 году Машааль посетил Москву повторно.

В сектор Газа Машааль вернулся лишь 7 декабря 2012 года - впервые с тех пор как его увезли оттуда 11-летним мальчиком. На палестинском КПП Рафах его встречала делегация лидеров Палестинской автономии, а вдоль всей дороги в город Газа Машааля приветствовали толпы рядовых палестинцев.

Махмуд Захар

Махмуд Захар. Фото: Getty Images

Махмуд Захар родился в 1945 году в городе Газа, в семье палестинца и египтянки, и раннее детство провел в египетском городе Исмаилия.

Школьное образование он полностью получил в Газе, после чего отучился в Университете Айн-Шамс в Каире, получив в 1971 году диплом бакалавра общей медицины, а в 1976-м - и магистра общей хирургии. По окончании учебы он работал врачом в больницах Газы и Хан-Юниса, пока израильские власти не добились его увольнения за его политические взгляды.

Захара считают одним из наиболее авторитетных членов политического руководства ХАМАС.