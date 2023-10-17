Узбек, пойманный за превышение скорости, оказался нелегальным иммигрантом

Как сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры, гражданин Узбекистана 1995 года рождения управлял легковым автомобилем со скоростью 84 км/ч на 3-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Харку Харьюского уезда. Максимальное ограничение скорости в этом месте составляет 50 км/ч. Полиция оштрафовала мужчину на 300 евро за превышение скорости.