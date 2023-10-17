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Узбек, пойманный за превышение скорости, оказался нелегальным иммигрантом

BNS
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Полицейский замеряет скорокть. Снимок иллюстративный.
Полицейский замеряет скорокть. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli

В понедельник полиция депортировала из Эстонии гражданина Узбекистана, который был задержан за превышение скорости в Харьюском уезде.

Как сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры, гражданин Узбекистана 1995 года рождения управлял легковым автомобилем со скоростью 84 км/ч на 3-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Харку Харьюского уезда. Максимальное ограничение скорости в этом месте составляет 50 км/ч. Полиция оштрафовала мужчину на 300 евро за превышение скорости.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 53 дней. Полиция обязала его покинуть Эстонию и запретила въезд в Шенгенскую зону в течение трех лет.

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