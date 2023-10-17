Базирующиеся в Выру американские солдаты получили медали из рук Ханно Певкура

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) вручил медали военнослужащим 1-го батальона 506-го пехотного полка армии США на церемонии, состоявшейся в понедельник в военном городке Таара в Выру.
Певкур заявил, что присутствие подразделений армии США в Эстонии вместе с подразделениями армий других союзников по НАТО свидетельствует о нашем тесном сотрудничестве в области стратегической обороны и о готовности защитить Эстонию.
«Агрессивная война России против Украины все еще продолжается, и недавно мы стали свидетелями ужасных террористических атак ХАМАС на Израиль. В эти неспокойные времена мы не можем колебаться, мы должны делать больше, чтобы защитить нашу страну и наших союзников. Мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не выиграет войну. Мы все знаем, что это коллективные усилия во имя мира, свободы и наших общих ценностей. Я рад осознавать, что мы всегда можем рассчитывать на поддержку наших американских друзей и союзников в достижении этих целей», - сказал Певкур.
Войска США находятся в Эстонии в рамках длительной серии ротаций, обеспечивающей последовательное присутствие американских войск в странах Балтии, уточнило Минобороны в пресс-релизе. Это часть мероприятий по укреплению восточного фланга НАТО, о которых президент США Джо Байден объявил в июне прошлого года на саммите НАТО в Мадриде.