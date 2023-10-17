Таллиннский зоопарк избавился от неугодного информатора

Хотя ранее в Таллиннском зоопарке опровергли обвинения в том, что у них можно лишиться должности за инакомыслие, теперь же при странных обстоятельствах работу потерял руководитель одного из отделов. До этого он публично раскритиковал недавно построенное здание тропического леса, поскольку его предыдущие попытки улучшить положение дел в стенах учреждения не увенчались успехом.
Полтора месяца назад Postimees писал, что новую достопримечательность зоопарка стоимостью 5,5 миллиона евро - «Туманный лес», или «Здание тропического леса Юго-Восточной Азии», - построили без охлаждения, но с пропускающей солнечный зной крышей. Зимой за счет нового корпуса отапливается космос, а жарким летом в здании риску подвергаются животные и люди с ослабленным здоровьем. Руководство теперь уже бывшего руководителя отдела обслуживания зоопарка Тоомаса Сула, поделившегося информацией с редакцией, сочло, что статья нанесла серьезный ущерб репутации учреждения.