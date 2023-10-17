Таллиннский зоопарк избавился от неугодного информатора

Хотя ранее в Таллиннском зоопарке опровергли обвинения в том, что у них можно лишиться должности за инакомыслие, теперь же при странных обстоятельствах работу потерял руководитель одного из отделов. До этого он публично раскритиковал недавно построенное здание тропического леса, поскольку его предыдущие попытки улучшить положение дел в стенах учреждения не увенчались успехом.