Ущерб превышает 30 000 евро ⟩ С удивительной легкостью мошенникам удалось облапошить жительницу Эстонии

Как сообщили в Ляэнеской префектуре, проживающая в Пярну женщина подала заявление в полицию, поскольку в начале октября мошенники выманили у нее огромную сумму денег.

Мошенники связались с жертвой через WhatsApp. Говорившая по-русски женщина представилась сотрудницей полиции, а также заявила, что, по ее данным, в банк обратился мошенник, который попытался взять кредит на имя потерпевшей. Чтобы задержать мошенника, жертву попросили о содействии.

Доверчивая жительница Пярну установила программу Any Desk, с помощью которой на ее имя были взяты кредиты, совершены банковские переводы на счета неизвестных лиц и прочие сделки с ее счетами.