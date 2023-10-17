Стоимость билетов на чемпионат Европы по футболу стартует с 30 евро, но ради этого придется кое-что сделать

Получить билеты на финальный турнир чемпионата Европы не так просто, как кажется: придется потрудиться и положиться на милость фортуны.

Все желающие попасть на турнир в Германию с 3 октября могут оставить заявку на покупку билета здесь: uefa.com/euro2024/ticketing. Регистрация продлится до 26 октября, причем каждый может зарезервировать до четырех билетов. После этого все будет зависеть от вашей удачи.

Счастливчики, которым действительно будет предоставлена ​​возможность приобрести билет, выяснятся в ходе лотереи – розыгрыш будет завершен к 14 ноября. А с декабря можно будет купить билеты.

Стоимость билетов на турнир подгруппы стартует с 30 евро и доходят до 200 евро в зависимости от категории. Исключением является игра открытия чемпионата Европы, где цены составляют от 50 до 600 евро.

Стоимость билетов на 1/8 финала составляет 50–250 евро, на четвертьфинал – 60–300, на полуфинал – 80–600, на финал – 95–1000 евро.

Однако интерес к билетам сумасшедший, ведь только за первый день на сайт УЕФА было подано 7,8 миллиона запросов на билеты.