Хотя до чемпионата Европы в следующем году еще восемь месяцев, тем, кто хочет поехать на турнир в Германию, нужно действовать уже сейчас.
Стоимость билетов на чемпионат Европы по футболу стартует с 30 евро, но ради этого придется кое-что сделать
Получить билеты на финальный турнир чемпионата Европы не так просто, как кажется: придется потрудиться и положиться на милость фортуны.
Все желающие попасть на турнир в Германию с 3 октября могут оставить заявку на покупку билета здесь: uefa.com/euro2024/ticketing. Регистрация продлится до 26 октября, причем каждый может зарезервировать до четырех билетов. После этого все будет зависеть от вашей удачи.
Счастливчики, которым действительно будет предоставлена возможность приобрести билет, выяснятся в ходе лотереи – розыгрыш будет завершен к 14 ноября. А с декабря можно будет купить билеты.
Стоимость билетов на турнир подгруппы стартует с 30 евро и доходят до 200 евро в зависимости от категории. Исключением является игра открытия чемпионата Европы, где цены составляют от 50 до 600 евро.
Стоимость билетов на 1/8 финала составляет 50–250 евро, на четвертьфинал – 60–300, на полуфинал – 80–600, на финал – 95–1000 евро.
Однако интерес к билетам сумасшедший, ведь только за первый день на сайт УЕФА было подано 7,8 миллиона запросов на билеты.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. Помимо Германии, место в финальном турнире из отборочных групп обеспечили Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция и Австрия.