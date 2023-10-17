МНЕНИЕ ⟩ Упразднение Коплиской спасательной команды не спасет госбюджет

Ходят слухи, что какое-то госучреждение планирует обновить свой бренд в разгар кризиса, потратив на это несколько сотен тысяч евро. Коплиская спасательная команда была занозой в мягком месте у министерства уже около десяти лет, в течение этого периода в какой-то момент идея ее закрытия была похоронена под кипой бумаг в министерстве, но теперь за дело взялись снова. В Копли расположены крупные промышленные предприятия, там наблюдается загрязнение окружающей среды, там много деревянных домов и несколько портов (в том числе и единственный в стране военный порт).

Уже один этот аргумент должен был бы заставить министра внутренних дел задуматься, оправдано ли закрытие спасательной команды в районе с населением в 60 000 человек. Это больше, чем живет людей в Пярну, и лишь ненамного меньше населения Тарту. Никто ведь не может себе представить, что эти два города останутся без спасателей. Немало молодых людей, являющиеся налогоплательщиками, переехало в новые здания в Копли и в отремонтированные дома в Каламая. Они ведь тоже имеют право на получение чувства безопасности от государства.

Никто не знает, что произойдет, если однажды министру, депутату парламента или другому госслужащему самому понадобится помощь, но она будет задерживаться. В настоящее время под ударом оказался столичный район Копли. Кто сказал, что через несколько месяцев правительству не придет в голову идея закрыть спасательные команды в Вырумаа или в Ляэнемаа? Ведь из таблицы Excel можно узнать, что пожаров там происходит мало. Таллинн, как крупнейший налогоплательщик среди муниципалитетов, готов подставить свое плечо в деле сохранения Коплиской спасательной команды, но даже богатые муниципалитеты не могут целиком решить такую проблему. Так зачем же вообще в этом случае нужно государство!