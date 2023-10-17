Вт, 17.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

МНЕНИЕ ⟩ Упразднение Коплиской спасательной команды не спасет госбюджет

Вамбола Пааво
, журналист
Facebook
Comments
Члены Коплиской спасательной команды. 26 сентября 2023 года. В автомобиле - Константин Вершинин.
Члены Коплиской спасательной команды. 26 сентября 2023 года. В автомобиле - Константин Вершинин. Фото: Mihkel Maripuu
  • Меч закрытия висит над спасательной командой, действовавшей на севере Таллинна целый век
  • Разумно ли распускать команду спасателей в районе с населением в 60 000 человек?
  • Сотни тысяч евро хотят сэкономить на фоне запланированных странных многомиллионных трат

Покойный президент Леннарт Мери перевернулся бы в гробу, если бы увидел, что происходит в Эстонии. Ситуация сравнима с нашествием терминаторов, которые словно из фильма ворвались в реальную жизнь и начали разрушать ранее созданное, пишет журналист Вамбола Пааво.

То, что не смогла сделать советская власть, нынешнее правительство Эстонии с успехом провернуло всего за несколько месяцев в качестве разрушительной работы. Министра иностранных дел не волнует протест американских эстонцев по поводу закрытия генконсульства в Нью-Йорке. Даже Москва в свое время не решилась пойти на такой шаг. Всем известно, что посольства и консульские представительства являются визитной карточкой государства.

Терминаторы добрались даже до спасателей. Меч закрытия висит над Коплиской спасательной командой, которая действует на севере Таллинна уже столетие. Таким образом, мы экономим на безопасности в сегодняшнем тревожном мире. В этом году, 16 ноября, исполняется 110 лет со дня прибытия в Эстонию первой пожарной машины. «Красивый подарок» от государства в честь этого юбилея!

В начале прошлого века не было профессиональных пожарных команд, и борьбу с пламенем возлагали на добровольцев с обычными насосами. Более зажиточные пожарные товарищества могли позволить себе приобрести насос с паровым двигателем, но и это оборудование все равно приходилось доставлять к месту возгорания на лошадях.

Теперь правительство хочет снова вернуть нас в прошлое. Для того, чтобы было возможным продолжить работу Коплиской спасательной команды, необходимо было найти в госбюджете незначительную сумму - 750 000 евро. В то же время государство планирует построить в Копли новое деревянное представительское здание Минклимата, стоимость которого оценивается в 55-65 млн евро. Если это не трата денег, то что? Судя по всему, чиновники, занимающиеся вопросами изменения климата и зеленой революции, больше не умещаются в стенах суперминистерства, либо же министр просто оказался во власти мегаломании.

Ходят слухи, что какое-то госучреждение планирует обновить свой бренд в разгар кризиса, потратив на это несколько сотен тысяч евро. Коплиская спасательная команда была занозой в мягком месте у министерства уже около десяти лет, в течение этого периода в какой-то момент идея ее закрытия была похоронена под кипой бумаг в министерстве, но теперь за дело взялись снова. В Копли расположены крупные промышленные предприятия, там наблюдается загрязнение окружающей среды, там много деревянных домов и несколько портов (в том числе и единственный в стране военный порт).

Уже один этот аргумент должен был бы заставить министра внутренних дел задуматься, оправдано ли закрытие спасательной команды в районе с населением в 60 000 человек. Это больше, чем живет людей в Пярну, и лишь ненамного меньше населения Тарту. Никто ведь не может себе представить, что эти два города останутся без спасателей. Немало молодых людей, являющиеся налогоплательщиками, переехало в новые здания в Копли и в отремонтированные дома в Каламая. Они ведь тоже имеют право на получение чувства безопасности от государства.

Никто не знает, что произойдет, если однажды министру, депутату парламента или другому госслужащему самому понадобится помощь, но она будет задерживаться. В настоящее время под ударом оказался столичный район Копли. Кто сказал, что через несколько месяцев правительству не придет в голову идея закрыть спасательные команды в Вырумаа или в Ляэнемаа? Ведь из таблицы Excel можно узнать, что пожаров там происходит мало. Таллинн, как крупнейший налогоплательщик среди муниципалитетов, готов подставить свое плечо в деле сохранения Коплиской спасательной команды, но даже богатые муниципалитеты не могут целиком решить такую проблему. Так зачем же вообще в этом случае нужно государство!

Бездумные траты необходимо взять под контроль. Настало самое время наконец прекратить выплаты членам Рийгикогу компенсаций расходов в той форме, которая используется для схем, при которых они за счет налогоплательщиков ходят в рестораны, ездят на курорты или через короткие промежутки времени заправляют свои личные автомобили бензином и дизельным топливом. Зарубежные представительства и спасательные команды точно не являются сейчас теми местами, за счет которых стоило бы экономить.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх