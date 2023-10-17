Тысячи людей столкнутся с этой системной ошибкой, связанной с удостоверением личности

Это означает, что в последний день срока действия документа его уже нельзя будет использовать для цифровой аутентификации и цифровых подписей. Как физический документ карта действительна до конца срока ее действия. ID-карты действительны как в качестве документа, удостоверяющего личность, так и в качестве средства электронной аутентификации и цифровой подписи сроком до пяти лет.

Из-за технической ошибки в обмене данными между информационными системами производителя карты срок действия некоторых удостоверений личности, карт вида на жительство и цифровых удостоверений личности, выданных в эти промежутки времени, сокращен на один день.

Срок действия первых таких карт истекает в марте 2024 года. PPA в свое очередь отправит уведомление лицам, которых это затронуло, за месяц до окончания срока действия документа, чтобы они знали, что это следует учитывать при заказе нового документа. PPA начнет рассылать эти уведомления в феврале следующего года.

«Мы советуем всем, кого это затронуло, не откладывать заказ нового документа на последний день и приносим извинения за неудобства, - сказала руководитель службы идентификации и статуса РРА Лийс Валк. - Обычно PPA отправляет всем владельцам удостоверений личности по электронной почте напоминание о необходимости подать заявление на получение новой карты за два месяца до окончания срока действия документа. Людям, чьи удостоверения ID-карты действительны на один день меньше, мы отправим еще одно дополнительное уведомление за месяц до окончания срока действия документа».

Разница в сроке действия некоторых удостоверений личности, карт вида на жительство и цифровых удостоверений личности на один день возникла из-за ошибки связи между информационными системами производителя карт. Одна информационная система учитывала летнее время, а другая основывалась на стандартном часовом поясе Эстонии.

Документы, действующие на один день меньше указанного, были выпущены в летнее время 2019-2022 годов, то есть в следующие периоды:

31.03.2019–26.10.2019

29.03.2020–24.10.2020

28.03.2021–30.10.2021

27.03.2022–29.10.2022