Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Эвелин Ансип-Кукк во вторник в Харьюском уездном суде внесла предложение выдать европейский ордер на арест Насти*, проживающей в Финляндии и обвиняющейся в причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка.
Для подписчиков
МАТЬ УМЕРШЕЙ ДЕВОЧКИ ⟩ Прокурор требует ареста обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка
Арест Насти необходим для того, чтобы провести экспертизу и определить, возможен ли вообще суд над ней. Весной суд обязал ее пройти экспертизу, но обвиняемая на нее не явилась.