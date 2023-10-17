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МАТЬ УМЕРШЕЙ ДЕВОЧКИ ⟩ Прокурор требует ареста обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка

Андрес Эйнманн
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Фото: Konstantin Sednev

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Эвелин Ансип-Кукк во вторник в Харьюском уездном суде внесла предложение выдать европейский ордер на арест Насти*, проживающей в Финляндии и обвиняющейся в причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка.

Арест Насти необходим для того, чтобы провести экспертизу и определить, возможен ли вообще суд над ней. Весной суд обязал ее пройти экспертизу, но обвиняемая на нее не явилась.

Прокурор Ансип-Кукк заявила на судебном заседании, что, поскольку обвиняемая не проживает в Эстонии, доставить ее на экспертизу в принудительном порядке невозможно. «Чтобы провести экспертизу, человека придется арестовать», – сказала Ансип-Кукк.

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