Путин в Китае встретился с премьером Венгрии. Это его главный европейский союзник

Венгрия, которая выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть экспортируемых в Европу нефти и газа из России, никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты, сказал Орбан Путину.

Два лидера встретились в правительственном гостевом доме, где остановился Путин перед началом международного форума.

Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока, пишет Reuters.

В попытке добиться одобрения Будапешта на дальнейшую помощь Украине, включая начало переговоров о членстве, Брюссель рассматривает возможность разблокировать миллиарды евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, цитирует агентство высокопоставленных чиновников.

В ответе Reuters по электронной почте руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил, что Орбан и Путин обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики.

По контракту 2014 года, заключенному без конкурса, «Росатом» строит атомную электростанцию в Венгрии.

Орбан подчеркнул, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно положить конец санкциям в отношении России и боевым действиям в Украине, а также остановить поток беженцев, сказал Хаваси.

Он не уточнил, кто был инициатором встречи Путина и Орбана.