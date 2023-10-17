Вице-мэр Андрей Канте ответил на критику министра образования и науки Кристины Каллас, направленную на планы Таллинна в области образования. Ниже публикуем его заявление в полном объеме.
Канте ответил Каллас: Таллинн не саботирует, а сразу обращает внимание на недостатки реформы образования
Министр образования Кристина Каллас обвиняет город Таллинн в саботаже реформы образования, что, конечно же, не соответствует действительности. Таллинн не планирует переводить эстоноязычных детей в русскоязычные школы до тех пор, пока все школы успешно не перейдут на эстонский язык обучения.
Именно поэтому Таллинн неоднократно обращался в Министерство науки и образования с вопросом, как поступить с возложенной на местные власти законом обязанностью (§10 Закона об основной школе и гимназии) при определении ребенка в школу учитывать прежде всего близость места жительства ученика к школе, наличие других детей из этой же семьи, посещающих ту же школу, и, по возможности, пожелания родителей. Министерство ответило Таллину, что действующее законодательство не предусматривает возможности назначать школу для ученика по признаку родного языка.
Но начнем с самого начала. Таллинн готовится к переходу на эстоноязычное образование с момента принятия поправки к закону 12 декабря 2022 года. Департамент образования Таллинна проанализировал текущую ситуацию в русскоязычных детских садах и школах Таллинна, встретился с их руководителями и обсудил готовность учреждений к переходу на эстоноязычное образование. 31 мая в Таллинне была создана специальная комиссия по переходу на эстонский язык обучения, которая подготовила программу действий по переходу школ и детских садов на эстонский язык обучения. На прошлой неделе программа была утверждена городской управой и опубликована.
Уже 15 февраля этого года на заседании комиссии по образованию и культуре Таллиннского городского собрания был затронут вопрос о необходимости пересмотра и оценки процедуры назначения школы для первоклассников.
Если закон не изменится и местные самоуправления не внесут соответствующие изменения в порядок зачисления детей в школы, то это приведет к тому, что ученики будут определяться в школу по месту жительства независимо от родного языка. В любом случае мы учли, что реформа перехода на обучение на эстонском языке увеличит спрос на школы с эстонским языком обучения. Многие русскоязычные семьи хотят отдать своих детей в школу с эстонским языком обучения недалеко от дома, и они имеют на это право в соответствии с Законом об основной школе и гимназии.
В июне этого года мы обратились в Министерство образования и науки с вопросом о том, как трактовать принципы назначения школы в контексте перехода на обучение на эстонском языке, ведь в сентябре 2024 года все первые классы всех школ будут обучать детей на эстонском языке. В августе мы получили официальный ответ, что переход на обучение на эстонском языке не должен изменить уже существующую практику, однако необходимо проанализировать, соответствовала ли предыдущая практика в самоуправлениях правовым нормам.
"В соответствии с действующим положением при назначении школы по месту жительства нельзя производить распределение учащихся по признаку родного или домашнего языка. Как уже говорилось ранее, Закон об основной школе и гимназии предусматривает, что при определении школы по месту жительства наиболее значимыми факторами являются близость места жительства ученика к школе, наличие других детей из той же семьи, обучающихся в той же школе, и только затем и по возможности учитываются пожелания родителей", – говорится в ответе, направленном Министерством образования и науки в Таллиннский департамент образования.
Ответ Министерства был однозначным: согласно Закону об основной школе и гимназии, при назначении школы в первую очередь учитывается близость места жительства ученика к школе, наличие других детей в той же семье, посещающих ту же школу, и только потом, в случае если это возможно, пожелания родителей. Таким образом, поскольку в настоящее время при определении школы не учитывается родной или домашний язык, невозможно исключить ситуацию, когда ученик с родным эстонским языком может оказаться в школе, которая только переходит на преподавание на эстонском языке.
Вне всякого сомнения, город Таллинн не будет саботировать переход на обучение на эстонском языке. Напротив, мы хотим с самого начала обратить внимание на недостатки реформы, чтобы снизить риски, связанные с ее реализацией. Наша цель – обеспечить максимально эффективный и плавный переход на эстоноязычное обучение».