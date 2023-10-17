Канте ответил Каллас: Таллинн не саботирует реформу образования, а сразу обращает внимание на ее недостатки

Если закон не изменится и местные самоуправления не внесут соответствующие изменения в порядок зачисления детей в школы, это приведет к тому, что ученики будут определяться в школу по месту жительства независимо от родного языка. В любом случае мы учли, что реформа перехода на обучение на эстонском языке увеличит спрос на школы с эстонским языком обучения. Многие русскоязычные семьи хотят отдать своих детей в школу с эстонским языком обучения недалеко от дома, и они имеют на это право в соответствии с Законом об основной школе и гимназии.

В июне этого года мы обратились в Министерство образования и науки с вопросом о том, как трактовать принципы назначения школы в контексте перехода на обучение на эстонском языке, ведь в сентябре 2024 года все первые классы всех школ будут обучать детей на эстонском языке. В августе мы получили официальный ответ, что переход на обучение на эстонском языке не должен изменить уже существующую практику, однако необходимо проанализировать, соответствовала ли предыдущая практика в самоуправлениях правовым нормам.