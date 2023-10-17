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ВИДЕО ⟩ Острое обоняние жильца дома спасло троих соседей от трагедии

Postimees
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Пожар в квартире на улице Ляэне в Тарту
Пожар в квартире на улице Ляэне в Тарту Фото: Pilt videost

В понедельник вечером, около девяти часов, в Центр тревоги поступил звонок о происшествии на улице Ляэне в Тарту. Информатор сообщил о густом дыме, исходящем из квартиры соседей. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, вытащили из квартиры трех человек, которые были доставлены в больницу, но врачи смогли спасти их.

Спасателей вызвали вчера в 20:49 на улицу Ляэне в Тарту, где в результате неосторожного курения, по-видимому, загорелся матрас в квартире. Пожарные проникли в квартиру и вытащили троих пострадавших, которых доставили в больницу на машине скорой помощи.

Житель многоквартирного дома на улице Ляэне Райки Круук вечером был в гостях у сестры, когда почувствовал в квартире сильный запах дыма.

«Я выглянул в коридор, а там уже стоял густой дым. Не понимаю, как никто этого не заметил», - рассказал Круук и добавил, что в это время его сестра уже вызвала спасателей.

Круук открыл окна в квартире, потому что дым продолжал идти. «Спасатели прибыли быстро и вытащили оттуда трех человек. Учитывая количество дыма, через несколько минут все, вероятно, не закончилось бы так хорошо», - продолжил он.

В квартире, где начался пожар, не было работающего детектора дыма.

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