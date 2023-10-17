Не для слабонервных: в Таллинне открылась одна из самых ошеломляющих выставок этого года

В работах Роджера Баллена можно обнаружить элементы разных художественных направлений, таких как ар-брю, примитивизм и сюрреализм, однако его уникальный стиль имеет и собственное название - «ballenesque». Его творчество не всегда воспринимается легко - в фотографиях, рисунках и инсталляциях художник использует множество элементов, которые могут вызвать дискомфорт у зрителей. В преимущественно черно-белых работах он активно использует старинные предметы, животных, пугающе реалистичных кукол, маски и изображения людей. Баллен связывает подобную реакцию на свое творчество со свойственной людям привычкой приписывать смыслы природным явлениям.

«Люди считают это мрачным, потому что это затрагивает нечто, что мы в себе подавляем. В природе нет такого понимания темноты, разделение на свет и тьму есть только в человеческом обществе», - объясняет художник.

На открытии выставки в Таллинне присутствовал и сам художник, он также принял участие в нескольких мероприятиях: вечером на открытии выставки художник поделился с гостями собственными мыслями о своих работах, также на прошлой неделе состоялась беседа художника с студентами Эстонской художественной академии, прошел мастер-класс для начинающих фотохудожников, в кинотеатре Sõprus были показаны короткометражные фильмы Роджера Баллена с комментариями Тристана Приймяги, а также прошла экскурсия по выставке вместе с автором, где у посетителей была возможность купить книгу и взять автограф.

Художник Роджер Баллен защитил две докторские диссертации. Он родился в США, но с начала 1980-х годов проживает в Южной Африке, в Йоханнесбурге. Он начинал с документирования в четких черно-белых снимках жизни маргинализированных белых жителей Южной Африки в отдаленных районах страны в конце эпохи апартеида. С 1995 года творчество Баллена приняло направление провокативного комбинирования реальности и воображения. Выставка в Fotografiska предоставляет уникальную возможность понаблюдать за развитием творческого пути Баллена на протяжении пяти десятилетий - представленные работы отражают трансформацию фотографа в художника, переосмыслившего границы фотографии как жанра. В Fotografiska Tallinn представлены 90 работ Баллена - фотографии, рисунки, картины и фильмы. Выставка будет открыта до середины января 2024 года.