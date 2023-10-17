Все идет по плану: район Хааберсти уже готов к зимнему обслуживанию дорог

Уже в ближайшее время на улицах появятся массивные снегоуборочные машины, основная задача которых очистить дороги от снега и льда. В этом сезоне за уборку улиц, внутриквартальных дорог и тротуаров района Хааберсти отвечает партнёр управы - EKT Teed OÜ.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, первый снег ожидается уже на этой неделе и партнёр управы готов незамедлительно начать противогололедные работы и работы по уборке улиц от снега.

«В нашем районе для зимнего обслуживания дорог готово различное оборудование, начиная от больших снегоуборочных машин и заканчивая уборочной бригадой. Это подтвердил осмотр зимней уборочной техники, который прошёл на парковке озера Харку, в ходе которого проверялась готовность снегоуборочных машин к началу сезона»,- сказал Сильянов и добавил, что для борьбы со снегом и льдом на городских улицах и парковках партнер управы подготовили снегоочистители с распределителем противогололедных материалов, а для очистки пешеходных и велосипедных дорожек -меньший по размеру зимний коммунальный транспорт и несколько тракторов.

Для уборки снежных валов будут использоваться роторная снегоочистительная машина и 2 погрузчика. Кроме этого, имеется малогабаритная техника для очистки тротуаров и переходов, а также прочая специализированная техника, такая как самосвалы и погрузчики.

Управа района напоминает перед наступлением зимы, что исходя из правил города Таллинна по благоустройству, за состояние тротуаров несут ответственность собственники участков, к которым эти тротуары прилегают. Очистка тротуаров ото льда и снега лежит на собственнике недвижимости, граничащей с дорогой.