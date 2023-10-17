В Харьюмаа погиб попавший под поезд человек

Во вторник в волости Ания в Харьюмаа в аварии на железной дороге погиб человек. Движение поездов восстановлено, однако компания Elron сообщает на своем сайте о нескольких задержках.
«Сегодняшние задержки связаны с гибелью человека на железнодорожных путях в районе Мустйыэ в волости Ания», - пояснила компания Elron.
На время проведения процедур было приостановлено движение поездов в направлении Аэгвийду, Тарту и Валга, поэтому время прибытия поездов задерживается на полчаса.
Рейс Тарту-Таллинн, который должен был отправиться в 15:00, была заменена автобусами до Йыгева.