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В Харьюмаа погиб попавший под поезд человек

rus.postimees.ee
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

Во вторник в волости Ания в Харьюмаа в аварии на железной дороге погиб человек. Движение поездов восстановлено, однако компания Elron сообщает на своем сайте о нескольких задержках.

«Сегодняшние задержки связаны с гибелью человека на железнодорожных путях в районе Мустйыэ в волости Ания», - пояснила компания Elron.

На время проведения процедур было приостановлено движение поездов в направлении Аэгвийду, Тарту и Валга, поэтому время прибытия поездов задерживается на полчаса.

Рейс Тарту-Таллинн, который должен был отправиться в 15:00, была заменена автобусами до Йыгева.

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