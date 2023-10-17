Дни библиотек в этом году торжественно откроются в Йыгева

Во время Дней библиотек по всей Эстонии проводится множество различных мероприятий. Нынешний год - год движения, и этот факт повлиял и на то, что происходит в библиотеках. Призыв «Давайте двигаться» применим к стимуляции как тела, так и ума. Во многих библиотеках проводятся дискуссии на тему здоровья и физических упражнений, устраиваются многочисленные книжные выставки, посвященные физической активности.

Помимо обогащения знаниями в стенах библиотеки, участники этих мероприятий также отправляются в пешие или велосипедные прогулки - как в городской черте, так и на природе. Тартуская городская библиотека посвятила году движения игру, которая дает возможность познакомиться с разными местами города, имеющими литературное значение. В библиотеках по всей Эстонии происходят многочисленные встречи с интересными людьми - например, с писателями, медиками, спортсменами, художниками и журналистами.

По всей Эстонии около 250 библиотек пригласили попробовать себя в роли библиотекарей актвистов местной жизни, чтобы шире представить людям закулисную сторону библиотечной работы и дать возможность желающим пообщаться с читателем так, как это делает библиотекарь в своей повседневной профессиональной жизни. В качестве библиотекарей смогут попробовать себя как известные люди, так и, например, студенты.

Дни библиотек официально откроются 20 октября в 10:30 в помещениях Йыгеваской библиотеки. С докладом выступит Мартин Алгус, сценарист и драматург из Йыгева. Делая презентацию Йыгевамаа, нельзя не упомянуть сорт картофеля «Йыгева Коллане» или Оскара Лутса. Также в субботу можно будет узнать о первых итогах опроса на тему качества общественных библиотек Эстонии, проведенного этой осенью.

30 октября в рамках Дня библиотек в 33-й раз будет проведен День сельского библиотекаря. Он состоится в Валгъярве, что в Пылвамаа.

«Вдохновленные Годом движения, мы выбрали именно движение темой нынешних Дней библиотек, в первую очередь подразумевая движение клеток мозга», - подчеркивает Туулики Тыйсте, председатель правления Эстонского общества библиотекарей.