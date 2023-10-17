Дни библиотек в этом году торжественно откроются в Йыгева

20 октября в Йыгева официально откроются всеэстонские Дни библиотек. В 34-й раз Эстонское общество библиотекарей приглашет людей в последние дни октября прийти в ближайшую библиотеку, чтобы принять участие в интересных мероприятиях, познакомиться с членами своей общины и взять почитать интересные книги. Местом встречи выбирается библиотека, потому что библиотека - это демократичное общественное пространство, где всегда рады всем членам общины.
Во время Дней библиотек по всей Эстонии проводится множество различных мероприятий. Нынешний год - год движения, и этот факт повлиял и на то, что происходит в библиотеках. Призыв «Давайте двигаться» применим к стимуляции как тела, так и ума. Во многих библиотеках проводятся дискуссии на тему здоровья и физических упражнений, устраиваются многочисленные книжные выставки, посвященные физической активности.
Помимо обогащения знаниями в стенах библиотеки, участники этих мероприятий также отправляются в пешие или велосипедные прогулки - как в городской черте, так и на природе. Тартуская городская библиотека посвятила году движения игру, которая дает возможность познакомиться с разными местами города, имеющими литературное значение. В библиотеках по всей Эстонии происходят многочисленные встречи с интересными людьми - например, с писателями, медиками, спортсменами, художниками и журналистами.
По всей Эстонии около 250 библиотек пригласили попробовать себя в роли библиотекарей актвистов местной жизни, чтобы шире представить людям закулисную сторону библиотечной работы и дать возможность желающим пообщаться с читателем так, как это делает библиотекарь в своей повседневной профессиональной жизни. В качестве библиотекарей смогут попробовать себя как известные люди, так и, например, студенты.
Дни библиотек официально откроются 20 октября в 10:30 в помещениях Йыгеваской библиотеки. С докладом выступит Мартин Алгус, сценарист и драматург из Йыгева. Делая презентацию Йыгевамаа, нельзя не упомянуть сорт картофеля «Йыгева Коллане» или Оскара Лутса. Также в субботу можно будет узнать о первых итогах опроса на тему качества общественных библиотек Эстонии, проведенного этой осенью.
30 октября в рамках Дня библиотек в 33-й раз будет проведен День сельского библиотекаря. Он состоится в Валгъярве, что в Пылвамаа.
«Вдохновленные Годом движения, мы выбрали именно движение темой нынешних Дней библиотек, в первую очередь подразумевая движение клеток мозга», - подчеркивает Туулики Тыйсте, председатель правления Эстонского общества библиотекарей.
«Плакат Дней библиотек несет в себе такой смысл: сила кроется в знаниях. А именно, ваш ум может стать еще острее, если помимо физической активности вы также будете читать книги, встречаться с вдохновляющими людьми и осознанно заботиться о своем здоровье. Использовать все эти возможности помогают и библиотеки», - говорит Туулики Тыйсте.