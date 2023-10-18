Эксперт по безопасности: усиление гибридных угроз заставит нас реанимировать гражданскую оборону

Нужны такие уроки в рамках системы образования, нужны практические учения. Угроза терроризма никуда не пропадет, это все время будет одной из сфер, с вызовами в которой обществу нужно будет как-то справляться. Если Россия и ее режим будут продолжать в таком же духе, то на нас будет оказываться уже хроническое давление. У меня оптимизма в этом смысле нет.

- Генсек НАТО говорит о том, что если подтвердится версия диверсии на газопроводе Balticconnector, то альянс отреагирует, тем временем власти Финляндии (члена НАТО) настаивают, что военной угрозы для страны нет. Тем не менее какие сейчас существуют у Запада реальные возможности реагирования на враждебные акты со стороны не разделяющих западные ценности стран, когда ущерб нанесен, но прямой военной активности не применялось?

- Это очень хороший вопрос. Когда мы рассматриваем эту проблему, мы говорим о «серой зоне». Это зона между миром и войной, между применением военной силы и использованием каких-то гражданских инструментов.

Если говорить конкретно о НАТО, то я бы обратил внимание на то, что в тот единственный раз, когда активировалась 5-я статья Североатлантического договора, это ведь было сделано в ответ на атаку, в которой формально использовались гражданские инструменты. Гражданские самолеты. Которые использовались для атаки на гражданские объекты.