Эксперт по безопасности: усиление гибридных угроз заставит нас реанимировать гражданскую оборону

- Запретить России входить в международные воды все-таки невозможно, международное право гарантирует свободное передвижение в море. Но при этом полковник Кивисельг совершенно прав. И ведь Балтийское море - это только один театр, есть ведь и Северное море, Северная Атлантика, где всех этих подводных кабелей намного больше.
Это и передача электричества, это и передача данных, это и те же самые газопроводы. Полковник Кивисельг совершенно справедливо говорит, что все это невозможно защитить, если только ждать каких-то угроз и реагировать на уже случившиеся инциденты.
Есть целый комплекс мер, которые можно принимать. Один тип мер, это, как вы вот сказали, это действительно технические меры, то есть это гидрофоны, сонары, патрулирование и досмотры силами подводных роботов. Это все можно применять, хотя это и стоит дорого. Но счета могли бы оплачивать в основном операторы всей этой инфраструктуры, которые в очень большом количестве случаев совсем мало задумывались об обеспечении безопасности этих объектов.
Вообще-то эти расходы надо было бы рассчитывать уже на самой первой стадии планирования проекта, а не тогда, когда что-то уже начало происходить. Или тогда, когда поступают четкие сигналы, что враждебные страны рассматривают эти объекты в качестве своих мишеней.
Есть оперативно-тактические возможности. Это, конечно, усиление патрулирования. А еще обязательно нужно улучшить обмен информацией. До тех пор, пока Финляндии не стала членом НАТО, обмен такой информацией между Эстонией и Финляндией происходил в довольно скромном объеме. Он не был интенсивным, потому что у Финляндии есть свои секреты, а у Эстонии - свои. Теперь эти барьеры в обмене информацией надо обязательно удалять. Кроме того, свои меры начинает принимать и НАТО в соответствии с решениями, утвержденными на саммите альянса в Вильнюсе.
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