В студии Postimees Томас Ермалавичус: готовы ли Эстония и Европа к отражению гибридных угроз?

- Если всерьез рассматривать версию о том, что за сообщениями о минировании школ и других учреждений в странах Балтии стояла Россия, как нужно оценивать вероятные цели такой деятельности? Это тестирование систем кризисного реагирования, это усыпление бдительности, когда угрозы выглядят столь карикатурно, что в них никто не верит, и это в итоге расслабляет людей, или же это попытка просто сеять панику на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке?

- Генсек НАТО говорит о том, что если подтвердится версия диверсии НАТО на газопроводе Balticconnector, то альянс отреагирует, тем временем власти Финляндии (члена НАТО) настаивают, что военной угрозы для страны нет. Тем не менее, какие сейчас существуют у Запада реальные возможности реагирования на враждебные акты со стороны не разделяющих западные ценности стран, когда ущерб нанесен, но прямой военной активности не применялось? Справедлива ли критика финской прессы в адрес финских властей по поводу того, что власти избегают указывать на самого вероятного виновника инцидента?

- До начала полномасштабной войны в Украине многим людям казалось, что без российского газа, без российских энергоносителей Европе не справиться. Прошло всего полтора года, и оказалось, что зависимость Европы от российского топливного сырья можно довольно быстро свести к минимуму. Можно ли ожидать, что Западу придется еще раз очень сильно реформировать свое энергохозяйство, в этот раз отказавшись уже не от российского сырья, а от использования логистических каналов и инфраструктуры, уязвимых для враждебных действий со стороны России? Решаема ли такая задача?