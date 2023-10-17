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Видео ⟩ Появились первые кадры теракта в Брюсселе

rus.postimees.ee
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В понедельник вечером в одном из офисных зданий Брюсселя произошел теракт.
В понедельник вечером в одном из офисных зданий Брюсселя произошел теракт. Фото: Martin Meissner

Появились первые кадры террористического акта, совершенного вчера вечером в столице Бельгии Брюсселе, когда 45-летний выходец из Туниса вошел в здание и застрелил двух шведских футбольных болельщиков.

Обнародованы первые кадры вчерашнего теракта. На видеозаписи видно, как 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд в неоново-оранжевой куртке входит в офисное здание с огнестрельным оружием и расстреливает двух находившихся внутри шведских футбольных болельщиков. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, преступник специально выбрал в качестве мишени шведских футбольных фанатов. Позже был также ранен находившийся на улице водитель такси, который в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

На видеозаписи видно, как свидетели теракта в панике выбегают из здания.

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