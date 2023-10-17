Видео ⟩ Появились первые кадры теракта в Брюсселе

Обнародованы первые кадры вчерашнего теракта. На видеозаписи видно, как 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд в неоново-оранжевой куртке входит в офисное здание с огнестрельным оружием и расстреливает двух находившихся внутри шведских футбольных болельщиков. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, преступник специально выбрал в качестве мишени шведских футбольных фанатов. Позже был также ранен находившийся на улице водитель такси, который в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.