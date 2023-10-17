Галерея ⟩ На берегу реки Пирита открывается обновленная зона отдыха

Новая зона отдыха на участке Йыэсуу, 5 является важной частью общего видения Зеленой столицы Европы - Таллинна, в рамках которого город намерен озеленить городское пространство и сделать его более удобным для людей.

В ходе проектных работ было построено несколько новых элементов, улучшивших функциональность территории. Помимо обновленного пространственного решения здесь были построены крытая велопарковка, места для сидения, увеличено количество растительности. Это дает посетителям возможность насладиться приятным досугом, спортом и нахождением на природе. Новая зона для досуга построена на месте парковки.

На территории зоны отдыха обеспечен доступ как для пешеходов, так и для велосипедистов и людей на инвалидных креслах.

«Сегодня, увидев своими глазами берег реки в самом сердце Пирита, могу сказать, что результат соответствует ожиданиям. Представительный участок самого популярного пляжа столицы, расположенный на месте исторического парусного комплекса, обустроен на качественно новом уровне. Уверен, что обновленная, долгожданная пешеходная зона станет любимым местом жителей района Пирита. Сюда можно приехать, чтобы насладиться концертами, спортивными соревнованиями, представлениями или просто подышать морским воздухом и посмотреть, как яхты выходят в море. Я хотел бы поблагодарить архитекторов, которые создали приятную среду для встреч и общения, предложив возможности для досуга, подходящие для разных возрастов», - сказал Кайдо Саарнийт, старейшина района Пирита.

Флора пляжного парка состоит из 26 различных видов растений, приспособленных к морским условиям. Яркий ансамбль составили разнообразные злаки, кошачья мята, крапива, дикий шалфей, монарда с розовыми цветками, деревья, полынь, петушиные гребешки и тысячелистник.