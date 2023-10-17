Спецоперация «Стрекоза»: украинцы уничтожили девять вертолетов на базах российских ВВС

Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ сообщило утром в Telegram, что сегодня ночью и утром украинские военные осуществили успешные атаки на вертолеты и другую авиационную технику российских оккупантов под Луганском и Бердянском. Позже в ведомстве добавили, что на посадочной площадке одного из аэродромов были подбиты два вертолета, также были поражены склад боеприпасов и артиллерийское орудие противника.

Сегодня днем Силы специальных операций Украины сообщили, что ночная операция получила название «Стрекоза». «В результате огневого обстрела, произошедшего в ночь с 16 на 17 октября, оккупанты понесли значительные потери», - сообщило спецподразделение в Telegram. По данным украинской стороны, всего были уничтожены девять вертолетов, одна зенитная ракетная установка, склады боеприпасов и спецтехника, используемая на аэродромах, также были повреждены взлетно-посадочные полосы.

Склад боеприпасов в Бердянске взорвался около 4 часов утра. Атака в Луганске произошла около 11 часов утра.

«Потери противника в живой силе исчисляются десятками убитых и раненых. Тела до сих пор извлекают из-под обломков», - сообщает украинское подразделение.

Telegram-канал Fighterbomber, связанный с ВВС России, сегодня утром написал, что российская авиабаза на Украине подверглась нападению минувшей ночью. «Один из самых серьезных ударов за все время в Западном военном округе. Ущерб нанесен как людям, так и технике», - заявил канал. В сообщениях канала утверждалось также, что при атаке могли использоваться ракеты ATACMS, но подтверждения эта информация не получила.

The Ukrainian Army struck Russian military airfields in temporarily occupied Luhansk and Berdyansk a few hours ago.



The video is from Berdyansk and shows Russian weapons "cooking off"



Initial reports say that Russian helicopters were destroyed pic.twitter.com/0al5OFmQ9W — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023