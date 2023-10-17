В Латвии водители стоят в очереди по нескольку дней, чтобы въехать в РФ

Говоря о том, что после закрытия погранпереходов Виентуле и Педедзе, Россия замедлила работу КПП Гребнево - Убылинки и Терехово - Бурачков, Поцилуйко допустил, что это мог быть не злой умысел. По мнению главы Latvijas auto, причина может быть в резком снижении или даже исчезновении возможностей попасть в РФ через другие страны, потому через Латвию сейчас идет дополнительный поток.

При этом, как признал он, пересечение границы сопредельных стран на востоке действительно происходит очень медленно. «Пересекать границу сейчас - это хождение по мукам. Те водители, которые еще все-таки это делают, они настоящие герои и люди, преданные своей профессии. Скажем, если сейчас пересекать латвийско-белорусскую границу, в очереди ты проводишь девять суток - от момента, когда встал в очередь до момента, когда доехал до шлагбаума», - сообщил Поцилуйко.

Через Терехово въехать в Россию можно быстрее, но все равно переход займет около двух суток.

Насчет же закрытия Виентули и Педедзе генеральный секретарь Latvijas auto сообщил, что международные перевозчики через них не ехали, но закрытие КПП повлияет и на перевозчиков. «На Педедзе все время пересекали границу граждане Латвии и граждане РФ. Нагрузка, которая была там, сейчас будет перенаправлена на те посты, которые занимаются пропуском международного транспорта. Ситуация там, конечно, ухудшится», - рассказал он.