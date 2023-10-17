«Женщин без хиджаба ждет темное будущее и смерть». В Петербурге судят журналистку из Афганистана, ей грозит депортация

Скриншот из Youtube-канала Кобры. Фото: BBC

Кобра провела в СИЗО год, пока защита не добилась в апелляции отказа в очередном продлении ее ареста.

Но уже на следующий день девушку снова лишили свободы - на этот раз по делу об административном правонарушении. Суд вынес решение о ее принудительном выдворении из России за отсутствие документов, разрешающих пребывание в стране. Кобра в суде объясняла, что в апреле 2022 года «договорилась на Украине с таксистом, что он ее отвезет в Польшу, а он ее привез в Россию». Каким образом и путем она пересекла границу, «пояснить не смогла», говорится в решении.

Девушку отправили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) ждать депортации. Как ни парадоксально, но выслать ее в Афганистан пока не могут только из-за уголовного дела.

Защита настаивала, что Кобра к этому моменту подала ходатайство о получении временного убежища на территории РФ, и депортировать ее до рассмотрения этого вопроса нельзя. Но в материалах дела ходатайства по неизвестным причинам не оказалось, и его придется подавать заново. Руководитель афганской диаспоры в Петербурге был готов поселить Кобру в своей квартире и говорил в суде, что диаспора окажет ей материальную поддержку. Но суд отменить выдворение отказался.