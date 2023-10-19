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Обзор ⟩ Смотрите, почем товары в эстонском тюремном магазине

Диана Харламова
, журналист
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Заключенный в магазине. Сгенерировано искусственным интеллектом.
Заключенный в магазине. Сгенерировано искусственным интеллектом. Фото: Bing.com ИИ

Журналисту Rus.Postimees в руки попал листок с расценками на товары, которые доступны для заключенных тюрьмы Виру. Смотрите, насколько отличаются цены в тюремном магазине от цен в обычном и читайте, по какому принципу работает тюремный «супер-маркет»!

Листок с ценами, актуальными на август 2023 года, остался у Дмитрия (имя изменено), который отбывал в тюрьме небольшой срок. Дмитрий был удивлен тому, по каким ценам обходятся заключенным обыкновенные товары. Rus.Postimees сравнил цены и узнал, какая схема действует для заключенных, которые хотят приобретать товары в тюремном магазине.

Ниже - фотография перечня товаров с ценами, актуальными на август 2023 года. По словам Дмитрия, такие листки отбывающие наказание получают два раза в месяц. На протяжении одного месяца цены не меняются, но уже в следующем месяце могут, например, вырасти. Сам Дмитрий был удивлен высокой наценке на многие товары, сравнив их с наценкой в аэропорту. 

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