На пресс-конференции, созванной министром обороны Швеции Полом Йонсоном, выяснилось, что кабель связи между Швецией и Эстонией также был поврежден в Балтийском море.
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ШВЕЦИИ ⟩ Кабель связи между Эстонией и Швецией был поврежден
В Швеции есть информация, что кабель связи между Швецией и Эстонией поврежден. На данный момент неясно, что стало причиной этого инцидента. Место и время повреждения кабеля связи аналогичны тому, что произошло ранее в районе Balticconnector и повреждению кабеля связи между Финляндией и Эстонией.
По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, повреждение кабеля связи произошло не в исключительной экономической зоне Швеции. Согласно информации, представленной на пресс-конференции, Шведская пограничная и береговая охрана начала тщательное расследование ситуации.
«Можно сказать, что ущерб нанесен недалеко от места и времени, о котором сообщалось ранее», - заявил министр Карл-Оскар Болин. Это не то же самое повреждение, которое полностью ограничивает использование телекоммуникационного кабеля. Во вступительной части пресс-конференции, состоявшейся сегодня в 17:00, министр обороны Швеции Пол Йонсон также рассказал о газовом соединении Balticconnector между Финляндией и Эстонией, выразив солидарность с обеими странами, понесшими ущерб из-за нарушения соединения.
«Многое происходит на поверхности воды и то же самое на дне моря», - объяснил командующий шведским флотом Ева Скуг Хаслум. Различные шведские органы власти тесно сотрудничают в расследовании инцидента.
Руководитель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, находящийся в настоящее время в Израиле, также подтвердил, что кабель связи был поврежден в экономической зоне Эстонии.
«Необходимо выяснить природу и возможную причину этих сбоев. Насколько я знаю, сбои в кабелях передачи данных уже случались, и компании не обязаны сообщать о них напрямую», - пояснил Михкельсон.
По словам Михкельсона, безопасность кабелей на морском дне в настоящее время является не только теоретической, но и практической задачей. «Не вызывает ли у нас еще больше вопросов общая международная активность, особенно российская? Даже если это обычная техническая ошибка, - сказал он. - У меня нет информации о том, на какой стадии находится исследование, но даже если это простая техническая неисправность, она находится под повышенным вниманием. Особенно после того, как взорвали Nord Stream».
Михкельсон заявил, что понятно, что дела, происходящие одновременно, вызывают больший интерес, но прежде всего нужно встать на одну сторону со следствием. «Прежде чем строить предположения, нам нужны результаты исследования», - заявил он.
Президент Эстонии Алар Карис также прокомментировал данную ситуацию.
«Повреждения эстонско-финского газопровода Balticconnector и кабелей связи Балтийского моря неизбежно вызывают множество тревожных вопросов, но у нас нет причин для чрезмерной тревоги. Давайте теперь дадим экспертам время, чтобы определить, являются ли эти повреждения преднамеренными или непреднамеренными, и тогда мы сможем сделать выводы», - сказал президент после встречи с главой сил обороны и руководителями силовых ведомств.
«Я уверен, что все соответствующие службы тщательно проделают свою работу и рано или поздно выяснят, что именно произошло, и кто или что является виновником, - добавил глава государства. - Критически важные связи в Эстонии разнообразны, и планы дальнейшего улучшения безопасности также согласовываются и с союзниками государства».
На прошлой неделе президент Карис также обсуждал эту же тему с президентом Финляндии Саули Ниинистё и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
«Повреждения кабелей связи сами по себе не являются новой проблемой, но недавний инцидент с Balticconnector поднимает безопасность подводных соединений в более широкий и новый контекст. Дискуссия о том, можно ли и как защитить такую инфраструктуру от преднамеренных и непреднамеренных повреждений, полностью оправдана», - сказал президент Карис.
«Однако очевидно, что такие случаи проверяют нашу способность справляться с различными кризисами, в том числе и с гибридными. В Эстонии обнаружение неполадок соединений совпало с появлением электронных писем с угрозами взрыва, от которых пострадали многие дети, учителя и родители. В их случае важно, чтобы компетентные государственные органы оперативно дали четкие инструкции, как вести себя в такой ситуации. Тогда никто не запутается в том, что правильно, а что - нет», - сказал он.