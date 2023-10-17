МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ШВЕЦИИ ⟩ Кабель связи между Эстонией и Швецией был поврежден

По словам Михкельсона, безопасность кабелей на морском дне в настоящее время является не только теоретической, но и практической задачей. «Не вызывает ли у нас еще больше вопросов общая международная активность, особенно российская? Даже если это обычная техническая ошибка, - сказал он. - У меня нет информации о том, на какой стадии находится исследование, но даже если это простая техническая неисправность, она находится под повышенным вниманием. Особенно после того, как взорвали Nord Stream».

Михкельсон заявил, что понятно, что дела, происходящие одновременно, вызывают больший интерес, но прежде всего нужно встать на одну сторону со следствием. «Прежде чем строить предположения, нам нужны результаты исследования», - заявил он.

Президент Эстонии Алар Карис также прокомментировал данную ситуацию.

«Повреждения эстонско-финского газопровода Balticconnector и кабелей связи Балтийского моря неизбежно вызывают множество тревожных вопросов, но у нас нет причин для чрезмерной тревоги. Давайте теперь дадим экспертам время, чтобы определить, являются ли эти повреждения преднамеренными или непреднамеренными, и тогда мы сможем сделать выводы», - сказал президент после встречи с главой сил обороны и руководителями силовых ведомств.