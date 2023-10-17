Мужчина, отправивший 11-летней девочке фотографии пениса, получил условный срок

Яанус* использовал свой домашний компьютер для посещения видеочата, в котором, в частности, можно общаться с незнакомцами. Неизвестно, как мужчина вышел на ребенка, который учится в 4-м классе, но, помимо вышеупомянутой платформы, он также нашел способ написать ей в Instagram.

Из приговора следует, что Яанус просил девочку позировать перед камерой. Он также неустанно требовал, чтобы девочка позировала обнаженной, и демонстрировал ей в видеочате свою мастурбацию, презервативы и гель Durex.

Яанусу удалось сделать фотографии обнаженного ребенка, но сделал он это через интернет.

Суд подчеркнул, что он должен был понимать, что ребенку было меньше 14 лет. Сама пострадавшая также дала показания следователям.

Суд признал Яануса виновным в сексуальном домогательстве к несовершеннолетнему, изготовлении/позволении изготовить детскую порнографию и подстрекательстве несовершеннолетнего на изготовление порнографических материалов. Яанус был приговорен к одному году и 6 месяцам тюремного заключения, но оно не будет отбываться, если он в течение двух лет не совершит новых преступлений и будет регулярно посещать психиатра.