У крупной строительной компании проблемы: пришлось ходатайствовать о санации

В конце августа известная многими судебными тяжбами строительная компания Eviko Ehitus OÜ пошла на санацию - всего через несколько месяцев после того, как один из ее владельцев выбрал тот же путь, пишет Äripäev.
Лишь весной началась операция по спасению одного из владельцев Eviko Ehitus - Eviko AS, вызвавшего беспокойство кредиторов.
Эрик Лийв, акционер и руководитель Eviko Ehitus, которая в прошлом году получила убыток в 0,77 миллиона евро при обороте 14,64 миллиона евро, сказал, что трудности, возникшие в результате санации Eviko AS, скорее всего, не перешли на Eviko Ehitus.
Однако, по его словам, это две разные и независимо управляемые бизнес-единицы, круг заказчиков и субподрядчиков которых во многом не пересекается.
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