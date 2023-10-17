Министерство экономики и коммуникаций: неисправности случались с этим кабелем и раньше

Кабель принадлежит шведской компании, которая за несколько дней восстановила максимальную пропускную способность кабеля, при этом на непрерывность связи это не повлияло. По предварительной информации, оснований связывать выход из строя эстонско-шведского кабеля с другими кабелями нет. Подобные незначительные неисправности случались с этим кабелем и раньше. Даже сегодня до сих пор неизвестно, что стало причиной падения пропускной способности кабеля.

Владелец кабеля работает над его ремонтом, и эстонское, финское и шведское сотрудничество также расследует, что могло стать причиной, и может ли это быть связано с неисправностями эстонско-финского коммуникационного кабеля и газопровода.

Аварии морских кабелей связи Эстония-Швеция и Финляндия-Эстония не повлияли на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается постоянно, поскольку в Эстонии имеется несколько различных соединений, и в случае сбоев можно использовать альтернативные рабочие морские или сухопутные кабели, идущие из Латвии.

Инциденты, произошедшие на прошлой неделе, показывают уязвимость критически важной подводной инфраструктуры и необходимость решения этой проблемы. Правительство дало конкретные указания министерствам, и совместно с учреждениями уже реализуется ряд дополнительных мер, чтобы повысить уровень мониторинга безопасности и защиты данной инфраструктуры как на море, так и на суше.