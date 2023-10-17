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Министерство экономики и коммуникаций: неисправности случались с этим кабелем и раньше

rus.postimees.ee
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Катер финской пограничной службы патрулирует место разрыва газопровода Balticconnector 11 октября.
Катер финской пограничной службы патрулирует место разрыва газопровода Balticconnector 11 октября. Фото: Finnish Border Guard/LEHT/SIPA

11 октября Министерство экономики и коммуникаций и Агентство защиты прав потребителей и технического надзора получили информацию о том, что пропускная способность кабеля связи между Эстонией и Швецией в Финском заливе снизилась. Неисправность находится на территории Эстонии, примерно в 50 км от Хийумаа в сторону Швеции, сообщает Министерство экономики и коммуникаций.

Кабель принадлежит шведской компании, которая за несколько дней восстановила максимальную пропускную способность кабеля, при этом на непрерывность связи это не повлияло. По предварительной информации, оснований связывать выход из строя эстонско-шведского кабеля с другими кабелями нет. Подобные незначительные неисправности случались с этим кабелем и раньше. Даже сегодня до сих пор неизвестно, что стало причиной падения пропускной способности кабеля.

Владелец кабеля работает над его ремонтом, и эстонское, финское и шведское сотрудничество также расследует, что могло стать причиной, и может ли это быть связано с неисправностями эстонско-финского коммуникационного кабеля и газопровода.

Аварии морских кабелей связи Эстония-Швеция и Финляндия-Эстония не повлияли на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается постоянно, поскольку в Эстонии имеется несколько различных соединений, и в случае сбоев можно использовать альтернативные рабочие морские или сухопутные кабели, идущие из Латвии.

Инциденты, произошедшие на прошлой неделе, показывают уязвимость критически важной подводной инфраструктуры и необходимость решения этой проблемы. Правительство дало конкретные указания министерствам, и совместно с учреждениями уже реализуется ряд дополнительных мер, чтобы повысить уровень мониторинга безопасности и защиты данной инфраструктуры как на море, так и на суше.

В повышении уровня наблюдения и защиты очень важно сотрудничать с Финляндией и шведскими коллегами, с которыми мы управляем морской инфраструктурой, а также с союзниками в ЕС и НАТО, которые уже предложили свою помощь. Мы общаемся со всеми сторонами на регулярной основе.

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