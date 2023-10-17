«Новости в 7» за 17 октября: чем будет заниматься представитель правительства в Ида-Вирумаа, готовимся к сезону гриппа с рекомендациями провизора, «смерть вязов» угрожает столичным паркам, заглянем за закрытые двери вместе с Open House Tallinn

Сегодня в выпуске:

- Представитель правительства в уезде Ида-Вирумаа приступил к работе. Что входит в его задачи и что он планирует изменить в первую очередь

- Сезон гриппа стартовал. Кто имеет право на бесплатную вакцинацию, как предотвратить заболевание и чем его лечить. Расскажет гостья студии провизор Дарья Молочкова.

- Сотни деревьев в Таллинне заражены голландской болезнью вязов. В парке Кадриорг уже началась вырубка. Наша корреспондент выясняла, как власти планируют сохранить зеленые легкие города

- Мировые новости: про стрельбу в Брюсселе, выборах в Польше, уйдет ли в отставку президент Грузии, кто ищет клопов в Великобритании и нападении шимпанзе на человека в Японии

- Шесть тысяч человек приняли участие в экскурсиях в самые интересные новые и исторические здания столицы. Съемочная группа Новостей в семь тоже заглянула в некоторые из них.