Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 октября: чем будет заниматься представитель правительства в Ида-Вирумаа, готовимся к сезону гриппа с рекомендациями провизора, «смерть вязов» угрожает столичным паркам, заглянем за закрытые двери вместе с Open House Tallinn
Сегодня в выпуске:
- Представитель правительства в уезде Ида-Вирумаа приступил к работе. Что входит в его задачи и что он планирует изменить в первую очередь
- Сезон гриппа стартовал. Кто имеет право на бесплатную вакцинацию, как предотвратить заболевание и чем его лечить. Расскажет гостья студии провизор Дарья Молочкова.
- Сотни деревьев в Таллинне заражены голландской болезнью вязов. В парке Кадриорг уже началась вырубка. Наша корреспондент выясняла, как власти планируют сохранить зеленые легкие города
- Мировые новости: про стрельбу в Брюсселе, выборах в Польше, уйдет ли в отставку президент Грузии, кто ищет клопов в Великобритании и нападении шимпанзе на человека в Японии
- Шесть тысяч человек приняли участие в экскурсиях в самые интересные новые и исторические здания столицы. Съемочная группа Новостей в семь тоже заглянула в некоторые из них.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 17 октября.