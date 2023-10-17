Студенческий спутник Тартуского университета, скорее всего, был уничтожен. Связи с ним нет с прошлой недели

«Команда продолжает тесно общаться с командой Arianespace, чтобы получить более детальное представление о ситуации, и мы ждем информации об их дальнейшем расследовании. Тем не менее, придется набраться терпения, поскольку за различные системы ракеты несет ответственность не только Arianespace, но и множество других компаний из разных уголков Европы. Согласование со всеми из них может занять несколько месяцев. Конечно, в то же время мы также находимся в контакте с представителями космической отрасли Эстонии и Европы, чтобы найти лучший путь развития проекта в данной ситуации», - сказал руководитель проекта Ханс Терас.

Поскольку вся информация, дошедшая до команды, относительно спутника и многих дргуих деталей, официально не подтверждены, говорить о том, что именно будет дальше с миссией ESTCube-2, пока рано. Конечно, команда обсуждает различные варианты, но в итоге остается дождаться официальной информации. Глобальная цель ESTCube-2 - представить результаты образования и практический опыт в области космических технологий более чем полутысячи молодых инженеров и ученых - определенно не провалилась.