Ранним утром 9 октября спутник ESTCube-2, разработанный эстонскими студентами, наконец-то был запущен в космос, находясь на борту ракеты-носителя Vega компании Arianespace. Однако ESTCube-2 так и не отделился от стартовой капсулы в носовой части ракеты и не достиг орбиты.
Студенческий спутник Тартуского университета, скорее всего, был уничтожен. Связи с ним нет с прошлой недели
В первые часы после запуска радиолюбители всего мира ловили своими антеннами сигналы, похожие на маяк ESTCube-2. Поскольку многие кубические спутники для связи используют любительские радиочастоты, возможно, вместо ESTCube-2 был ошибочно обнаружен другой спутник.
В своем официальном пресс-релизе после запуска Arianespace не сразу подтвердила отделение двух последних кубических спутников от ракеты, но вполне понятно, что это могло быть просто вызвано временем между выпуском пресс-релиза и завершением запуска ракеты. Поскольку ESTCube-2 не был в числе двух последних отделившихся кубических спутников, это заявление не вызвало у команды слишком много вопросов - просто оставалось ждать, пока спутник свяжется с ними.
Через несколько дней после запуска ракеты NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) обновило свой публичный реестр космических объектов, и, согласно их последним радиолокационным данным, после запуска на орбите было обнаружено только 10 новых космических объектов из 12, находящихся на борту Vega, что частично подтвердило подозрения команды: с двумя спутниками что-то не так.
Команда ESTCube, основываясь на предыдущей информации, имеет веские основания полагать, что ESTCube-2 был одним из двух спутников, которые не отделились от ракеты.
«Хотя команда ESTCube-2, по понятным причинам, была бы весьма расстроена идеей потери спутника, по крайней мере, это дало бы команде первоначальное спокойствие и понимание того, почему до сих пор не удалось связаться со спутником», - рассказал ведущий системный инженер ESTCube-2 Кристо Аллайе, который работает над разработкой спутника уже шесть лет.
«Команда продолжает тесно общаться с командой Arianespace, чтобы получить более детальное представление о ситуации, и мы ждем информации об их дальнейшем расследовании. Тем не менее, придется набраться терпения, поскольку за различные системы ракеты несет ответственность не только Arianespace, но и множество других компаний из разных уголков Европы. Согласование со всеми из них может занять несколько месяцев. Конечно, в то же время мы также находимся в контакте с представителями космической отрасли Эстонии и Европы, чтобы найти лучший путь развития проекта в данной ситуации», - сказал руководитель проекта Ханс Терас.
Поскольку вся информация, дошедшая до команды, относительно спутника и многих дргуих деталей, официально не подтверждены, говорить о том, что именно будет дальше с миссией ESTCube-2, пока рано. Конечно, команда обсуждает различные варианты, но в итоге остается дождаться официальной информации. Глобальная цель ESTCube-2 - представить результаты образования и практический опыт в области космических технологий более чем полутысячи молодых инженеров и ученых - определенно не провалилась.
ESTCube-2 - крупнейший исследовательский спутник Эстонии. Самая амбициозная цель миссии - найти решение по уменьшению космического мусора. Для этого на борту спутника имеется новый плазменный тормоз, задачей которого было безопасно вывести спутник с орбиты Земли после завершения миссии. В 2013 году ESTCube-1 также предпринял первую попытку испытания технологии плазменного тормоза, но тогда испытание не удалось из-за отказа двигателя размотки проволоки. На борту ESTCube-2 находились камеры наземного наблюдения Тартуской обсерватории Тартуского университета, собирающие научную информацию о растительности на Земле.