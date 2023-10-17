«Долой нефтяные деньги». В Лондоне полиция вновь задержала известную экоактивистку

Тунберг была среди десятков протестующих, которые собрались у гостиницы InterContinental на улице Парк-Лейн, где проходит конференция Energy Intelligence Forum. Среди спикеров конференции числятся руководители нефтяных компаний Saudi Aramco и норвежской Equinor, а также министр энергетической безопасности Великобритании.

Активисты пытались заблокировать доступ к отелю, скандируя лозунг «Долой нефтяные деньги». Представители организации «Гринпис» развернули с крыши InterContinental плакат с надписью «Заставьте большую нефть заплатить».

Как сообщает AP, Тунберг увели с демонстрации два офицера полиции. Вместе с ней было задержано еще около 10 активистов.

Протестующие обвиняют компании, добывающие ископаемое топливо, в намеренном замедлении перехода мировой энергетики на возобновляемые источники энергии с целью получения большей прибыли.

«Мир тонет в ископаемом топливе. Наши надежды, мечты и жизни смываются потоком "зеленой" пропаганды и лжи. На протяжении десятилетий эти компании осознавали последствия своих бизнес-моделей, и тем не менее ничего не сделали. Мы не можем позволить этому продолжаться», - заявила журналистам Тунберг перед выходом на протест.

Представители экологических групп пообещали устраивать подобные акции в течение всей конференции, которая должна продлиться три дня.