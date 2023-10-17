Ставки повышаются: компания Wolt начнет обслуживать волости, расположенные вблизи столицы

Технологическая компания Wolt с сегодняшнего дня запустила в Сауэ и Саку сервис, позволяющий людям заказывать еду и товары с помощью мобильного приложения.

«С самого начала мы осуществляли доставки в Харьюмаа, особенно в Таллинне. Поэтому я считаю, что жители этого региона ждали, что наш сервис еще больше расширится в плане совершения покупок, поддержки бизнеса и возможности работать курьерским партнером», - сказал временный руководитель Wolt Baltics Мантас Ломсаргис.

В районе Харьюмаа в Таллинне в апреле этого года появилась возможность делать заказы круглосуточно и без выходных. «Мы давно заметили, что наш бизнес больше не зависит от времени суток и есть спрос на работу даже ночью, которую готовы делать многие курьеры», - сказал Ломсаргис.

Что касается Саку и Сауэ, то пока рано объявлять всех партнеров, поскольку переговоры еще продолжаются. «Однако сегодня мы уже расширяемся таким образом, что доля розничной торговли на платформе больше, чем ресторанов и кафе», - сказал Ломсаргис, упомянув, что ​​Alexela является одним из партнеров.