Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS

Вместе с истребителями F-16 эти ракеты были в топе списка вооружений, которые Украина хотела бы получить от США.

«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко - "атакамсы" себя показали», - сказал он в видеообращении.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Украина в ночь на вторник использовала дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Во вторник Силы спецопераций Украины сообщили о нанесении ударов по оборудованию российских войск на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске, в результате чего, как утверждается, было уничтожено девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.