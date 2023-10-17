Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные применили дальнобойные ракеты ATACMS, которые украинские власти просили у администрации Джо Байдена с лета прошлого года, пишет Би-би-си.
Вместе с истребителями F-16 эти ракеты были в топе списка вооружений, которые Украина хотела бы получить от США.
«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко - "атакамсы" себя показали», - сказал он в видеообращении.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Украина в ночь на вторник использовала дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.
Во вторник Силы спецопераций Украины сообщили о нанесении ударов по оборудованию российских войск на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске, в результате чего, как утверждается, было уничтожено девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.
По словам людей, знакомых с ситуацией, в последние дни небольшое количество ракет ATACMS было тайно отправлено в Украину Соединенными Штатами. Как пишет WSJ, они расширят возможности ВСУ по нанесению дальних ударов по российским войскам на важном этапе контрнаступления.