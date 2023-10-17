РЕШЕНО! ⟩ Духовные лица лютеранской церкви могут заключать браки только между мужчиной и женщиной

Епископский совет Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) во вторник решил, что духовные лица лютеранской церкви, обладающие правом заключать брак от имени государства, могут заключать браки только между мужчиной и женщиной.
Согласно решению совета, духовные лица смогут продолжать оформление браков и после того, как 1 января вступит в силу редакция закона о семье, в соответствии с которой в Эстонии будет официально разрешен гендерно-нейтральный брак, но духовным лицам ЭЕЛЦ разрешено заключать только браки между мужчиной и женщиной.
После того, как в июне этого году Рийгикогу внес изменения в закон о семье, консистория ЭЕЛЦ решила до соответствующего решения епископского совета приостановить прием о заключении браков с 1 января 2024 года, сообщила канцелярия архиепископа.